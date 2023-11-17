Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 13:46

Учёные открыли неожиданное лекарство против ковида, от которого кофеманы будут в восторге

ВМС: Кофе облегчает симптомы коронавируса

Учёные установили, что кофе способен снизить риск заболевания коронавирусом. Напиток может препятствовать проникновению штаммов в клетки человеческого тела. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в BioMed Central (ВСМ).

Китайские специалисты выяснили, что употребление кофе влияет на активность пищеварительного фермента, в результате чего блокируется механизм присоединения SARS-CoV-2 к клеткам.

Воспалительные процессы вызывают специальные медиаторы, которые подавляют хлорогеновая кислота и кофеин, содержащиеся в напитке. Кроме того, пишут эксперты, кофе активизирует работу иммунной системы.

Россиянам раскрыли, сколько кофе можно пить в день, чтобы исключить риск внезапной смерти

Россиянам раскрыли, сколько кофе можно пить в день, чтобы исключить риск внезапной смерти

Ранее Лайф писал о самом полезном и безопасном типе кофе. Оказалось, что им является эспрессо. Эксперты считают, что без вредных последствий для организма можно обойтись, если употреблять не более 300 миллиграммов кофеина в день.

Обложка ©

freepik / chevanon

Ян Поланин
  • Новости
  • Здоровье
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров