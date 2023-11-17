Учёные открыли неожиданное лекарство против ковида, от которого кофеманы будут в восторге
ВМС: Кофе облегчает симптомы коронавируса
Учёные установили, что кофе способен снизить риск заболевания коронавирусом. Напиток может препятствовать проникновению штаммов в клетки человеческого тела. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в BioMed Central (ВСМ).
Китайские специалисты выяснили, что употребление кофе влияет на активность пищеварительного фермента, в результате чего блокируется механизм присоединения SARS-CoV-2 к клеткам.
Воспалительные процессы вызывают специальные медиаторы, которые подавляют хлорогеновая кислота и кофеин, содержащиеся в напитке. Кроме того, пишут эксперты, кофе активизирует работу иммунной системы.
Ранее Лайф писал о самом полезном и безопасном типе кофе. Оказалось, что им является эспрессо. Эксперты считают, что без вредных последствий для организма можно обойтись, если употреблять не более 300 миллиграммов кофеина в день.