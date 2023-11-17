Учёные открыли неожиданное лекарство против ковида, от которого кофеманы будут в восторге

Учёные установили, что кофе способен снизить риск заболевания коронавирусом. Напиток может препятствовать проникновению штаммов в клетки человеческого тела. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в BioMed Central (ВСМ).

Китайские специалисты выяснили, что употребление кофе влияет на активность пищеварительного фермента, в результате чего блокируется механизм присоединения SARS-CoV-2 к клеткам.

Воспалительные процессы вызывают специальные медиаторы, которые подавляют хлорогеновая кислота и кофеин, содержащиеся в напитке. Кроме того, пишут эксперты, кофе активизирует работу иммунной системы.