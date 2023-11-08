Эспрессо, капучино или латте: Назван самый полезный и безопасный тип кофе

Для большинства здоровых людей кофе безопасен и даже полезен, главное в этом деле — не перебарщивать. Как пишет РБК Life, без вредных последствий для организма можно обойтись, если употреблять не более 300 миллиграммов кофеина в день, а вот порции свыше 740 миллиграммов уже могут поспособствовать выведению кальция и магния, что чревато остеопорозом.

По словам экспертов, кофе и молоко лучше не смешивать, а пить по отдельности для получения максимальной пользы. Таким образом, чем проще состав, тем меньше вреда для организма. С этой точки зрения самым безвредным кофейным напитком считается, конечно же, эспрессо. При этом следует помнить, что в нём содержится много кофеина. Так, в среднем одна порция эспрессо содержит около 63 миллиграммов вещества. Что касается американо, то у него не такой выраженный и насыщенный вкус, как у эспрессо, но этот напиток можно считать одним из самых крепких.

Тем, кто хочет похудеть, не стоит увлекаться капучино и латте, ведь из-за молока в них содержатся дополнительные калории. Помимо высокого содержания жиров и калорий, молоко нейтрализует полезные антиоксиданты, которые есть в кофе. А кофеин, в свою очередь, делает молочный белок ещё более трудноусвояемым.