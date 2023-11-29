Россиянам рассказали, что убивает иммунитет кроме коронавируса

Не только коронавирус отрицательно влияет на организм, но и другие вирусы, заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов. По его словам, существует ещё множество других вредоносных инфекций. К тому же питание и образ жизни тоже влияют на уровень иммунитета.

"Все вирусы обладают иммуносупрессивным эффектом, подавляют иммунный ответ. У нас в организме великое множество самых разных вирусов, есть такое понятие — "виром человека". Существуют вирусы семейства герпесов, они есть практически у каждого человека. Их известно восемь — папилломавирусы и прочие. И поэтому ничего противоречащего в этом нет, что коронавирус остаётся в организме", — рассказал доктор наук в беседе RuNews24.

По его словам, все вирусы внутри организма стараются подорвать иммунитет, а для того, чтобы этого избежать, необходимо больше изучать что-то кроме коронавируса, а также доказывать, что именно ковид наносит больше вреда для организма, чем другие болезни.

Краснов пояснил, что на организм также влияют образ жизни, питание и прочее, поэтому не стоит зацикливаться на отрицательном факторе вирусов.