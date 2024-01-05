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5 января, 11:46

Учёные нашли ошибку врачей, убившую почти 17 тысяч больных ковидом

B&P: Препарат от малярии стал причиной смерти почти 17 тысяч больных CoViD-19

Из-за приёма препарата против малярии — гидроксихлорохина — во время первой волны пандемии коронавируса могли умереть около 16,9 тысячи пациентов в Бельгии, Испании, Франции, Италии, США и Турции. К такому выводу пришли французские учёные, их исследование опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

"Гидроксихлорохин назначали госпитализированным пациентам с CoViD-19, несмотря на низкий уровень доказанности эффективности приёма данных препаратов. Число смертей госпитализированных пациентов, принимавших гидроксихлорохин, оценивается в 16,9 тысячи", — говорится в материале.

При этом специалисты предупреждают, что число летальных случаев от препарата может быть куда выше, поскольку исследование затрагивает период с марта по июль 2020 года. Учёные также обращают внимание на то, что в июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от ковида из-за выявленных у пациентов побочек в виде проблем с сердцем. Российский же Минздрав исключил данный препарат из рекомендаций по лечению CoViD-19 в мае 2021-го.

Кстати, ещё в 2020 году российский учёный предупреждал об опасности гидроксихлорохина при лечении CoViD-19. Как тогда утверждал специалист, пользу препарата в лечении коронавируса нельзя считать научно доказанной. При этом есть данные о серьёзных побочных эффектах от данного лекарства.

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Pixabay

Наталья Исакова
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