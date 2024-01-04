Британские учёные назвали два новых симптома коронавируса

В Великобритании учёные смогли выявить два новых симптома вирулентного штамма CoViD-19, ставшего доминирующей формой вируса по всему миру, передаёт британская газета Daily Mirror.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили журналистам, что в Соединённых Штатах, Исландии, Португалии, Франции и Испании так же, как и в Великобритании, увеличилось число случаев заражения штаммом JN.1. В то же время, как рассказало издание, быстрое распространение этой формы вируса замечено в Азии, в частности в КНР и Индии.

В Управлении национальной статистики подчеркнули, что к симптомам, о которых раньше сообщали заболевшие коронавирусом люди, прибавилось ещё два нетипичных для такого типа заболеваний признака. По данным ведомства, помимо насморка, кашля, слабости и головных болей, у пациентов с этим недугом также наблюдаются ещё и бессонница с тревогой.