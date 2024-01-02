Европейские страны несут миллиардные убытки из-за просрочки от ковида

Страны Европы к февралю 2024 года могут потерять до 2,2 миллиарда долларов из-за просроченного препарата против коронавируса Paxlovid американской компании Pfizer. Об этом сообщила Financial Times.

Аналитик Airfinity Марко Галлото объяснил причину переизбытка противовирусного препарата тем, что правительствам было сложно адекватно оценить спрос из-за множества неизвестных факторов. Кроме того, власти жёстко контролировали доступ к Paxlovid. В результате, по информации газеты, Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около 1,1 миллиарда долларов, а в феврале на складах скопится 3,1 миллиона курсов лекарства против инфекции с истекшим сроком годности.

Просроченные дозы препарата подлежат утилизации. Pfizer считает это "неизбежным следствием пандемии", в условиях которой производители и правительство стремятся максимально защитить население.