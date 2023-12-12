Обновлённый "Спутник лайт" ввели в гражданский оборот

Первые партии обновлённой вакцины "Спутник лайт" от инфекции CoViD-19 введены в гражданский оборот, говорится в сообщении Росздравнадзора.

"Сведения о ЛС (лекарственных средствах. — Прим. Лайфа), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование — "Спутник лайт" векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", — указали в ведомстве.