Обновлённый "Спутник лайт" ввели в гражданский оборот
Первые партии обновлённой вакцины "Спутник лайт" от инфекции CoViD-19 введены в гражданский оборот, говорится в сообщении Росздравнадзора.
"Сведения о ЛС (лекарственных средствах. — Прим. Лайфа), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование — "Спутник лайт" векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", — указали в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало обновлённую вакцину "Спутник лайт". Тогда в ведомстве отметили, что препарат показал "благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов".
ТАСС / Гавриил Григоров