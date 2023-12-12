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12 декабря, 12:38

Обновлённый "Спутник лайт" ввели в гражданский оборот

Первые партии обновлённой вакцины "Спутник лайт" от инфекции CoViD-19 введены в гражданский оборот, говорится в сообщении Росздравнадзора.

"Сведения о ЛС (лекарственных средствах. — Прим. Лайфа), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование "Спутник лайт" векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", — указали в ведомстве.

Названа вакцина с почти 100-процентной эффективностью против новых штаммов ковида

Названа вакцина с почти 100-процентной эффективностью против новых штаммов ковида

Ранее Лайф сообщал, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало обновлённую вакцину "Спутник лайт". Тогда в ведомстве отметили, что препарат показал "благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов".

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Мышляева
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