В Европе выбросили на свалку 4 млрд денег налогоплательщиков Politico: Страны ЕС выкинули на свалку более 200 млн доз вакцин от CoViD-19 18 декабря, 09:17 Фото © Freepik

Более 200 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции, которые страны ЕС закупили в разгар пандемии, оказались невостребованы и утилизированы. Об этом сообщает в понедельник, 18 декабря, газета Politico.

В общей сложности европейские страны получил полтора миллиарда доз вакцин. Многие из них, как выяснили журналисты, оказались "на свалках по всему континенту".

"По меньшей мере 215 миллионов доз вакцин от CoViD-19, закупленных странами Евросоюза в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в четыре миллиарда евро", — сказано в материале.

Напомним, что год назад, в декабре 2022-го, Лайф уже писал, что на складах стран Евросоюза сложилась критическая ситуация с излишками вакцин против коронавируса. В связи с этим Еврокомиссию призвали обратиться к фармкомпаниям, чтобы те отменили часть сделанных в 2020 году предзаказов.

Авторы Марина Калегина