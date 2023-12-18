В Европе выбросили на свалку 4 млрд денег налогоплательщиков

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Politico: Страны ЕС выкинули на свалку более 200 млн доз вакцин от CoViD-19

18 декабря, 09:17
<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/fans-enjoying-a-soccer-match_72425492.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

Фото © Freepik

Более 200 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции, которые страны ЕС закупили в разгар пандемии, оказались невостребованы и утилизированы. Об этом сообщает в понедельник, 18 декабря, газета Politico.

В общей сложности европейские страны получил полтора миллиарда доз вакцин. Многие из них, как выяснили журналисты, оказались "на свалках по всему континенту".

"По меньшей мере 215 миллионов доз вакцин от CoViD-19, закупленных странами Евросоюза в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в четыре миллиарда евро", — сказано в материале.

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Напомним, что год назад, в декабре 2022-го, Лайф уже писал, что на складах стран Евросоюза сложилась критическая ситуация с излишками вакцин против коронавируса. В связи с этим Еврокомиссию призвали обратиться к фармкомпаниям, чтобы те отменили часть сделанных в 2020 году предзаказов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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