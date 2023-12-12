Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Социолога Кагарлицкого* освободили в зале суда, он отделался штрафом

Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

В Кремле объяснили осведомлённость Нарышкина о планах Запада по замене Зеленского

Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

МВФ просчитал три сценария для Украины на 2024–2025 годы

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных учебно-боевых центрах

Врач рассказала, умеют ли аптечные экпресс-тесты выявлять новые штаммы ковида

Врач Демьяновская: Аптечные тесты способны выявлять новые штаммы коронавируса

12 декабря, 11:19
<p>Многие аптечные экспресс-тесты сохранили способность выявлять новые штаммы коронавируса. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Многие аптечные экспресс-тесты сохранили способность выявлять новые штаммы коронавируса. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

На фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в России снова стали востребованы аптечные экспресс-тесты. Однако так ли они эффективны, как в самом начале пандемии, ведь и вирус претерпел несколько мутаций? На этот вопрос Лайфу ответила врач Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что аптечные тесты есть двух видов: на выявление белков вируса в мазке из ротоглотки и антител IgM и IgG к вирусу в крови. Первые обнаруживают N-белок коронавируса, он более консервативен по структуре, чем S-белок (на основе которого были созданы многие вакцины), поэтому если в штаммах его структура несильно изменилась, то тесты сохранят прежнюю чувствительность.

Если речь о тестах, которые выявляют антитела IgM и IgG в крови, то их чувствительность также сохранится, так как для этого теста конкретная структура вириона (вирусной частицы) не имеет решающего значения, он направлен на выявление антител к коронавирусам

Екатерина Демьяновская

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

<p>Если речь о тестах, которые выявляют антитела IgM и IgG в крови, то их чувствительность также сохранится, так как для этого теста конкретная структура вириона (вирусной частицы) не имеет решающего значения, он направлен на выявление антител к коронавирусам</p>
<p>Если речь о тестах, которые выявляют антитела IgM и IgG в крови, то их чувствительность также сохранится, так как для этого теста конкретная структура вириона (вирусной частицы) не имеет решающего значения, он направлен на выявление антител к коронавирусам</p>

Однако Демьяновская призвала не забывать, что экспресс-тесты в целом являются скрининговыми и их результат нужно подтверждать ПЦР-тестом.

Долгий кашель после простуды связали с плесенью и новым ковидом

Долгий кашель после простуды связали с плесенью и новым ковидом

Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. По оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эта ситуация несёт дополнительные риски. Кроме того, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской пневмонией наоборот. Ситуацию с болезнью держат под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!