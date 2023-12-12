Врач рассказала, умеют ли аптечные экпресс-тесты выявлять новые штаммы ковида Врач Демьяновская: Аптечные тесты способны выявлять новые штаммы коронавируса 12 декабря, 11:19 Многие аптечные экспресс-тесты сохранили способность выявлять новые штаммы коронавируса. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

На фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в России снова стали востребованы аптечные экспресс-тесты. Однако так ли они эффективны, как в самом начале пандемии, ведь и вирус претерпел несколько мутаций? На этот вопрос Лайфу ответила врач Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что аптечные тесты есть двух видов: на выявление белков вируса в мазке из ротоглотки и антител IgM и IgG к вирусу в крови. Первые обнаруживают N-белок коронавируса, он более консервативен по структуре, чем S-белок (на основе которого были созданы многие вакцины), поэтому если в штаммах его структура несильно изменилась, то тесты сохранят прежнюю чувствительность.

Если речь о тестах, которые выявляют антитела IgM и IgG в крови, то их чувствительность также сохранится, так как для этого теста конкретная структура вириона (вирусной частицы) не имеет решающего значения, он направлен на выявление антител к коронавирусам Екатерина Демьяновская Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Однако Демьяновская призвала не забывать, что экспресс-тесты в целом являются скрининговыми и их результат нужно подтверждать ПЦР-тестом.

Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. По оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эта ситуация несёт дополнительные риски. Кроме того, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской пневмонией наоборот. Ситуацию с болезнью держат под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора.

Авторы Андрей Горяничев