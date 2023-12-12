Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 10% Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась на 9,7% 12 декабря, 08:59 Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Заболеваемость коронавирусном в России за последнюю неделю увеличилась на 9,7%. Об этом сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе во вторник, 12 декабря. Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте страны.

По данным оперштаба, за последнюю неделю в России был госпитализирован 9451 пациент с коронавирусом, что на 5,2% больше по сравнению с прошлой неделей.

Ранее стало известно, что в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация несёт дополнительные риски. Кроме того, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют "китайской пневмонией наоборот". Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, которая быстро выявляет заражённых.

Авторы Марина Калегина