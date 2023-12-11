Пригожин подтвердил сообщения о госпитализации и рассказал о своём состоянии

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пока не выписан из больницы и продолжает лечение. Об этом он сам сообщил в беседе с журналистами, поделившись подробностями о своём состоянии.

"Как все. Сейчас вся Москва болеет", — сказал муж певицы Валерии в разговоре с телеканалом "360".

Продюсер отметил, что скорость, с которой он поправляется, от него не зависит. По его словам, для него самое важное — понимать, что с ним рядом ответственные люди, которые помогут ему справиться с хворью.