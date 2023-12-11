Пригожин подтвердил сообщения о госпитализации и рассказал о своём состоянии
Иосиф Пригожин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пока не выписан из больницы и продолжает лечение. Об этом он сам сообщил в беседе с журналистами, поделившись подробностями о своём состоянии.
"Как все. Сейчас вся Москва болеет", — сказал муж певицы Валерии в разговоре с телеканалом "360".
Продюсер отметил, что скорость, с которой он поправляется, от него не зависит. По его словам, для него самое важное — понимать, что с ним рядом ответственные люди, которые помогут ему справиться с хворью.
О том, что Иосифа Пригожина госпитализировали, стало известно вечером 10 декабря. Продюсер пожаловался, что ему трудно говорить. А его менеджер сообщил, что в последнее время тот чувствовал себя неважно из-за простуды.