Пригожина экстренно госпитализировали

Известного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали. Об этом он сам сообщил в беседе с Mash.

Как пишет телеграм-канал, продюсер пожаловался, что ему трудно говорить. Голос у Пригожина был охрипшим, уточняет Mash. Менеджер продюсера сообщил, что в последнее время он чувствовал себя неважно из-за простуды.

О госпитализации Пригожина также сообщает aif.ru, отмечая, что в марте 2023 года он повторно переболел коронавирусом. А в апреле у продюсера поднялось давление и онемела половина лица на съёмках проекта "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Тогда Пригожина доставили в больницу с подозрением на микроинсульт и гипертонический криз. Не исключено, что новая госпитализация связана с осложнениями после ковида.