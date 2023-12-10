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10 декабря, 18:51

Пригожина экстренно госпитализировали

Иосифа Пригожина госпитализировали, продюсер жалуется на охрипший голос

<p>Продюсер Иосиф Пригожин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Продюсер Иосиф Пригожин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Известного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали. Об этом он сам сообщил в беседе с Mash.

Как пишет телеграм-канал, продюсер пожаловался, что ему трудно говорить. Голос у Пригожина был охрипшим, уточняет Mash. Менеджер продюсера сообщил, что в последнее время он чувствовал себя неважно из-за простуды.

О госпитализации Пригожина также сообщает aif.ru, отмечая, что в марте 2023 года он повторно переболел коронавирусом. А в апреле у продюсера поднялось давление и онемела половина лица на съёмках проекта "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Тогда Пригожина доставили в больницу с подозрением на микроинсульт и гипертонический криз. Не исключено, что новая госпитализация связана с осложнениями после ковида.

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Ранее Лайф писал, что соведущую Пригожина в "Звёзды сошлись" Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске с пневмонией. Знаменитость прилетела в Белоруссию на "Песню года", но уже в аэропорту почувствовала себя плохо: пожаловалась на сильную слабость и кашель.

Никита Осипов
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