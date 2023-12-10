Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске с пневмонией

Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией, пишет SHOT. Накануне звезда прилетела в Белоруссию на "Песню года", но уже в аэропорту почувствовала себя плохо: пожаловалась на сильную слабость и кашель.

Врачи сделали Кудрявцевой компьютерную томографию и диагностировали воспаление лёгких. Теперь выступление в белорусской столице отменено, а сама она находится под наблюдением медиков.