Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске с пневмонией
Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией, пишет SHOT. Накануне звезда прилетела в Белоруссию на "Песню года", но уже в аэропорту почувствовала себя плохо: пожаловалась на сильную слабость и кашель.
Врачи сделали Кудрявцевой компьютерную томографию и диагностировали воспаление лёгких. Теперь выступление в белорусской столице отменено, а сама она находится под наблюдением медиков.
Ранее стало известно об экстренной госпитализации Леонида Агутина, у него обнаружили блуждающий тромб. Позднее он вышел на связь и подтвердил эту информацию. По словам заслуженного артиста России, врачи уже провели операцию и теперь всё хорошо.
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