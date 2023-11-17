Пригожин предложил выплачивать $1 млн за победу в российском Евровидении
В России необходимо создать российский музыкальный конкурс наподобие Евровидения, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, в нём смогут принять участие все мировые страны, а победители получали бы гонорар в размере одного миллиона долларов.
"Эту идею мы давно вынашивали с композитором Дробышем: сделать Интервидение. Сначала мы плясали вокруг Евровидения, теперь будем скакать вокруг Интервидения, но надо создавать. Сколько можно бегать за чужими конкурсами?" — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
При этом если конкурс будет проходить на бесплатной основе, то, по мнению Пригожина, не сработает и точно провалится, ведь никого сейчас обычными статуэтками уже не удивишь. То ли дело, если за первое место участникам пообещают миллион долларов, за второе — 500 тысяч и за третье — 100 или 250.
Напомним, ранее в Минкульте предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу уже поддержали многие артисты, в том числе певица Мария Кац, которая в 1994 году представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. По её словам, в конечном итоге должна получиться телевизионная сказка.
ТАСС / Сергей Савостьянов