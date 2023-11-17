В Минкульте России предложили запустить аналог Евровидения

Министр культуры России Ольга Любимова предложила запустить в нашей стране Евразийский кинофестиваль, кинопремию и музыкальный конкурс. По её словам, эту идею позднее представит гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс "Итервидение", — сказала глава ведомства на полях Петербургского культурного форума.

Министр подчеркнула, что РФ готова делиться своим опытом и выступает за создание равных возможностей для взаимодействия с культурами зарубежных стран.

В пример она привела 17-й Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского, заявки на который подали 742 музыканта из 41 государства. Отбор прошли 236 человек, а за их состязанием наблюдал весь мир: туры собрали 50 миллионов просмотров из 102 стран.

По словам Любимовой, в России создаются эффективные меры поддержки в сфере культуры, например уникальная Пушкинская карта, которая позволила всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет получить целевое финансирование на посещение профильных учреждений.

"Почти 10 миллионов молодых людей в нашей стране оформили карту и приобрели почти 50 миллионов бесплатных билетов", — добавила она.