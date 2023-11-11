Россиянин впервые выиграл международный конкурс чтецов Корана

Россиянин Айёмиддин Фархудинов завоевал главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. Это первый случай за 21-летнюю историю конкурса, когда победителем стал гражданин РФ, сообщается в телеграм-канале Совета муфтиев России.

Победитель Московского международного конкурса чтецов Корана россиянин Айёмиддин Фархудинов. Видео © Telegram / Совет муфтиев России

"По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов", — сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, а третье — Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии. Мероприятие состоялось в концертном зале "Космос".

Фархудинов начал учить Коран в шестилетнем возрасте, а уже спустя четыре года после этого стал участвовать в конкурсах чтецов под руководством отца. Судьи были впечатлены великолепной памятью Айёмиддина, ведь он наизусть знал номера аятов и номера страниц Священной книги мусульман.