Россиянин впервые выиграл международный конкурс чтецов Корана
Московский международный конкурс чтецов Корана выиграл россиянин Фархудинов
Айёмиддин Фархудинов, ставший первым россиянином, кто выиграл Московский международный конкурс чтецов Корана. Обложка © Telegram / Совет муфтиев России
Россиянин Айёмиддин Фархудинов завоевал главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. Это первый случай за 21-летнюю историю конкурса, когда победителем стал гражданин РФ, сообщается в телеграм-канале Совета муфтиев России.
Победитель Московского международного конкурса чтецов Корана россиянин Айёмиддин Фархудинов. Видео © Telegram / Совет муфтиев России
"По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов", — сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.
Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, а третье — Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии. Мероприятие состоялось в концертном зале "Космос".
Фархудинов начал учить Коран в шестилетнем возрасте, а уже спустя четыре года после этого стал участвовать в конкурсах чтецов под руководством отца. Судьи были впечатлены великолепной памятью Айёмиддина, ведь он наизусть знал номера аятов и номера страниц Священной книги мусульман.
Ранее Лайф писал, что в Ливане появились билборды с президентом России Владимиром Путиным, прижимающим Коран к груди. Фото было сделано во время посещения главой государства Дагестана, где ему преподнесли священную книгу в качестве подарка. Подпись на постерах гласит: "Страж и защитник религий".