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11 ноября, 01:10

Россиянин впервые выиграл международный конкурс чтецов Корана

Московский международный конкурс чтецов Корана выиграл россиянин Фархудинов

<p>Айёмиддин Фархудинов, ставший первым россиянином, кто выиграл Московский международный конкурс чтецов Корана. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/smr_official/1498" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет муфтиев России</a></p>

Айёмиддин Фархудинов, ставший первым россиянином, кто выиграл Московский международный конкурс чтецов Корана. Обложка © Telegram / Совет муфтиев России

Россиянин Айёмиддин Фархудинов завоевал главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. Это первый случай за 21-летнюю историю конкурса, когда победителем стал гражданин РФ, сообщается в телеграм-канале Совета муфтиев России.

Победитель Московского международного конкурса чтецов Корана россиянин Айёмиддин Фархудинов. Видео © Telegram / Совет муфтиев России

"По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов", — сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, а третье — Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии. Мероприятие состоялось в концертном зале "Космос".

Фархудинов начал учить Коран в шестилетнем возрасте, а уже спустя четыре года после этого стал участвовать в конкурсах чтецов под руководством отца. Судьи были впечатлены великолепной памятью Айёмиддина, ведь он наизусть знал номера аятов и номера страниц Священной книги мусульман.

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Алексей Соловьёв
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