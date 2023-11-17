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17 ноября, 12:27

Представлявшая Россию на Евровидении-1994 певица оценила идею создать аналог конкурса

Певица Мария Кац: Создание аналога Евровидения — прекрасная инициатива

<p>Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Мария Кац, представлявшая в 1994 году Россию на песенном конкурсе Евровидение, поддержала инициативу проведения в 2024-м его аналога. Она отметила, что если делать в противовес зарубежному варианту, то должна получиться телевизионная сказка, которую вполне возможно сделать и на российской площадке.

"Прекрасная инициатива. Главное, что действительно музыка не имеет национальности, у нас не должно быть границ, мы должны себя представлять всему миру, и весь мир должен иметь возможность представить себя. Для этого наверняка есть все ресурсы, раз Константин Львович [Эрнст] об этом заговорил", — рассказала она RT.

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Ранее министр культуры России Ольга Любимова предложила запустить в нашей стране Евразийский кинофестиваль, кинопремию и музыкальный конкурс. По её словам, эту идею позднее представит гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Александра Мышляева
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