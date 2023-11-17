Представлявшая Россию на Евровидении-1994 певица оценила идею создать аналог конкурса

Певица Мария Кац, представлявшая в 1994 году Россию на песенном конкурсе Евровидение, поддержала инициативу проведения в 2024-м его аналога. Она отметила, что если делать в противовес зарубежному варианту, то должна получиться телевизионная сказка, которую вполне возможно сделать и на российской площадке.

"Прекрасная инициатива. Главное, что действительно музыка не имеет национальности, у нас не должно быть границ, мы должны себя представлять всему миру, и весь мир должен иметь возможность представить себя. Для этого наверняка есть все ресурсы, раз Константин Львович [Эрнст] об этом заговорил", — рассказала она RT.