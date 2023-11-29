Долгий кашель после простуды связали с плесенью и новым ковидом

Затяжной кашель после простуды, на который этой осенью жалуются россияне, может быть связан с новым подвидом ковида. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист привёл в пример бактерию, которая ранее спровоцировала заболеваемость в Китае и могла появиться в России, — Mycoplasma pneumoniae. В нашей стране она достаточно активно диагностировалась в девяностых-нулевых, после чего исчезла.

"Может быть, сейчас, если начать тестировать, мы её тоже будем выявлять", — предположил врач.

По словам специалиста, симптомы инфекции, вызванной этой бактерией, и заявленные этой осенью россиянами похожи. Однако причина сильного кашля также может крыться в новой мутации ковида. Причём вряд ли дело в какой-то новой инфекции.

Иммунолог предположил, что СМИ распространили недостоверную информацию о большом количестве заболевших с нетипичными симптомами. Он отметил, что у госпитализированных с пневмонией, как и раньше, часто диагностируют ковид.

"Кашель вот этот остаточный характерен ещё для коклюша, но он легко диагностируется. Можно взять мазок из горла, анализ крови на антитела. С диагностикой коклюша проблем нет", — указал врач.

Другой причиной такого кашля могла оказаться обычная плесень. Специалист напомнил, что в этом году осень началась рано, случались перепады температуры, а листья быстро опали и долгое время лежали на земле. Всё это прело и с грибком поднималось в воздух, что и вызывало кашель у чувствительных людей.