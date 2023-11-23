Протекает скрыто: Россиянам назвали опасный недуг, который многие путают с ОРЗ

Если человека мучает длительный кашель, но при этом нет повышенной температуры тела, это может свидетельствовать о заболевании коклюшем. Об этом газете "Вечерняя Москва" сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. Она подчеркнула, что по сравнению с доковидным периодом в России в несколько раз повысилась заболеваемость коклюшем.

У детей, не имеющих прививки от коклюша, болезнь сопровождается кашлем и рвотой. У взрослых он может протекать скрыто, только с длительным кашлем. Как правило, коклюш начинается малосимптомно и похож на ОРЗ. Температура не повышается, и человеку не становится плохо. Врач предупредила, что, если кашель долго не удаётся вылечить, необходимо как можно скорее обследоваться на коклюш и сделать рентген лёгких.

"При положительном анализе можно принимать лекарственные средства против кашля, если он сильно меняет качество жизни. Однако если это уже поздняя стадия заболевания, то в такой ситуации можно просто ждать, когда кашель пройдёт сам", — заверила Мескина.

Она напомнила, что прививка от коклюша делается детям в раннем возрасте и повторно в десять лет. А вот взрослым людям нужно самим заботиться о ревакцинации, чтобы не заразиться вновь. По её словам, вакцинация поможет избежать осложнений на лёгкие и пневмонии.