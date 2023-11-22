Найдено объяснение резкому росту заболеваемости коклюшем в России

В Екатеринбурге ученики гимназии № 47 массово отправились на карантин из-за вспышки коклюша. В настоящее время эту инфекцию подхватили четыре человека. Теперь школьники смогут вернуться на занятия только при наличии результатов мазка и справки о том, что они полностью здоровы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента образования.

Там добавили, что в школе провели дезинфекцию помещений, установили медицинское наблюдение за контактными детьми и ограничили допуск к работе сотрудников с признаками этого заболевания.

Резкий рост заболеваемости коклюшем фиксируется в нескольких регионах России, в том числе в Челябинской (182 случая с начала года, в 8,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года) и Томской областях (164 случая, 82 раза), Татарстане (412 случаев, 43,4 раза). С чем это связано, попыталась объяснить немецкий патолог Жанна Шмидт.

"Это может быть связано с тем, что во время пандемии все сидели дома и ограничивали контакты, поэтому корь, дифтерия, коклюш, да даже и вирусные заболевания, какое-то время почти не диагностировались", — объяснила Шмидт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По её словам, заболевание было всегда и никуда не исчезало, но для его официального подтверждения нужен обязательный бактериологический посев, на который медики по разным причинам могут и не направить пациента, особенно взрослого. Шмидт уточнила, что специалисты могут поставить любой другой диагноз, хотя человек явно болеет коклюшем. При этом им болеют неоднократно — у человека нет пожизненного иммунитета к данной патологии, всё зависит от организма, заключила эксперт.