Эксперт по опасным инфекциям объяснил, как спастись от терзающего россиян загадочного недуга

Затяжная ОРВИ, на которую стали жаловаться россияне, может появиться вследствие сочетания нескольких заболеваний. Об этом сообщил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее появились сообщения о массовых жалобах россиян на необычные симптомы затяжной ОРВИ. По словам больных, всё начинается с потери голоса, затем возникает сильный кашель и появляется усталость, причём это длится месяцами. Тесты на наличие коронавируса, как правило, показывают отрицательный результат, а такие симптомы несвойственны для гриппа и пневмонии. По мнению эксперта, в каждом случае должен быть поставлен этиологический диагноз.

"Важно понимать, что вызвало данный процесс, какой микроб. Возможно сочетание нескольких заболеваний, например коронавируса, гриппа (при этом он может быть разный — гонконгский или свиной) и коклюша, активизировавшегося в нескольких российских регионах (он вызывает затяжной кашель), а также ещё пары десятков осложнений после перенесённых инфекций", — пояснил он в беседе с НСН, подчеркнув, что затяжная ОРВИ — это не диагноз.

Специалист подчеркнул, что правильное лечение подберёт только врач. Так, этиотропное лечение направлено на выяснение причин состояния, оно снимает серьёзные вещи, однако, возможно, пациенту понадобится и симптоматическое.