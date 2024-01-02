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2 января, 10:13

В России заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю почти на 30%

Оперштаб: В России за неделю заболеваемость CoViD-19 уменьшилась на 28,6%

В России показатель заболеваемости CoViD-19 за неделю с 25 по 31 декабря 2023 года снизился по сравнению с предыдущей на 28,6%. Об этом сообщили во вторник, 2 января, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 28,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в шести субъектах Российской Федерации, в том числе в трёх регионах более чем в среднем по стране", указано в сообщении.

Всего за последнюю неделю было госпитализировано 6046 человек с коронавирусом, а это на 22,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе страны, в том числе в 12 субъектах увеличение более чем в среднем по России, отметили в оперштабе.

За неделю в России выздоровели 89 424 человека, что на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. За этот период умерло 206 человек.

Москва остаётся лидером по количеству заболевших ковидом. В частности, с 25 по 31 декабря в столице выявили 6658 случаев CoViD-19, умерло 38 человек. В больницу с этим заболеванием попали 770 человек, выздоровели 9952 пациента.

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Ранее Лайф писал, что заболеваемость коронавирусом в мире выросла за месяц более чем на 50%. За 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что по сравнению с предыдущим периодом выше на 52%.

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Дарья Нарыкова
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