В Петербурге состоялся традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек
В воскресенье, 14 января, в центре Северной столицы состоялся традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в нынешнем году он стал уже 11-м по счёту.
Старый Новый год в Петербурге проводили велопробегом Дедов Морозов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Участники стартовали с площади за выставочным залом "Манеж" на Конногвардейском бульваре, а финишировали на Васильевском острове. В этом году к заезду петербуржцев в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек присоединились и другие сказочные персонажи — символы минувшего и уже наступившего года. Всех их, конечно же, объединяет любовь к двухколёсному транспорту.
"Велосипед — это не только летний транспорт, а это транспорт, на котором можно катать целый год. Это вполне нормальная ситуация", — поделился один из участников велогонки.
Чтобы участники не замёрзли, на старте их угощали горячим чаем. На финише отличившихся ждут призы за лучшие новогодние образы.
Ранее Лайф писал, что большинство россиян (62%) испытывают трудности с выходом на работу после новогодних гуляний. Чтобы настроиться на нужный лад, они применяют различные методики. Большинство спасается встречами с коллегами, а кто-то — правильным питанием и спортом.