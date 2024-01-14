В Петербурге состоялся традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В воскресенье, 14 января, в центре Северной столицы состоялся традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в нынешнем году он стал уже 11-м по счёту.

Старый Новый год в Петербурге проводили велопробегом Дедов Морозов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Участники стартовали с площади за выставочным залом "Манеж" на Конногвардейском бульваре, а финишировали на Васильевском острове. В этом году к заезду петербуржцев в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек присоединились и другие сказочные персонажи — символы минувшего и уже наступившего года. Всех их, конечно же, объединяет любовь к двухколёсному транспорту.

"Велосипед — это не только летний транспорт, а это транспорт, на котором можно катать целый год. Это вполне нормальная ситуация", — поделился один из участников велогонки.

Чтобы участники не замёрзли, на старте их угощали горячим чаем. На финише отличившихся ждут призы за лучшие новогодние образы.