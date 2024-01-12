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В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным

Депутат Чаплин призвал объявить cтарый Новый год выходным днём ради дачников

12 января, 10:28
В Госдуме предложили сделать выходным днём старый Новый год. Обложка © Freepik

В Госдуме предложили сделать выходным днём старый Новый год. Обложка © Freepik

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин считает нужным сделать выходным днём старый Новый год, что поможет россиянам плавно вернуться к работе. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".

"После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных на старый Новый год", — поделился он.

По его мнению, после долгих новогодних праздников тяжело возвращаться к работе, поэтому неожиданный выходной день станет "разгрузкой" и избавлением от стресса. Кроме того, россияне смогут выехать за город и "проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами", добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что старый Новый год зачастую празднуется согражданами с большим размахом. Депутат сослался на опрос ВЦИОМа, согласно которому почти 60% россиян будут устраивать застолья и собираться перед телевизором, несмотря на рабочий график и загруженность.

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Напомним, более трети россиян (39%) не будут праздновать старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМа. Причём более половины респондентов (58%) заявили, что обязательно отметят праздник, а 27% и вовсе считают, что этот день нужно сделать официальным выходным.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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