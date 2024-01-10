Треть россиян мечтают, чтобы старый Новый год стал выходным днём

Более трети россиян (39%) не будут праздновать старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМ. При этом более половины респондентов (58%) заявили, что обязательно отметят этот праздник, а 27% и вовсе считают, что этот день нужно сделать официальным выходным.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют отметить старый Новый год. Половина опрошенных (50%) признались, что планируют встретить праздник дома, 2% пойдут в гости. Среди других популярных ответов — в ресторане, клубе, на даче или за городом.