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10 января, 14:35

Треть россиян мечтают, чтобы старый Новый год стал выходным днём

ВЦИОМ: Больше половины россиян планируют отмечать старый Новый год

Фото © freepic.diller / freepik

Фото © freepic.diller / freepik

Более трети россиян (39%) не будут праздновать старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМ. При этом более половины респондентов (58%) заявили, что обязательно отметят этот праздник, а 27% и вовсе считают, что этот день нужно сделать официальным выходным.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют отметить старый Новый год. Половина опрошенных (50%) признались, что планируют встретить праздник дома, 2% пойдут в гости. Среди других популярных ответов — в ресторане, клубе, на даче или за городом.

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Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах на старый Новый год. С 12 января начнёт усиливаться мороз, в тыловой части циклона начнётся вторжение холодных воздушных масс, сопряжённых со значительным понижением температуры. Днём ожидается до минус 15 градусов, а уже к старому Новому году температура снова будет ниже 20 градусов мороза.

Марина Калегина
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