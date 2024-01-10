Треть россиян мечтают, чтобы старый Новый год стал выходным днём
ВЦИОМ: Больше половины россиян планируют отмечать старый Новый год
Фото © freepic.diller / freepik
Более трети россиян (39%) не будут праздновать старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМ. При этом более половины респондентов (58%) заявили, что обязательно отметят этот праздник, а 27% и вовсе считают, что этот день нужно сделать официальным выходным.
Кроме того, ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют отметить старый Новый год. Половина опрошенных (50%) признались, что планируют встретить праздник дома, 2% пойдут в гости. Среди других популярных ответов — в ресторане, клубе, на даче или за городом.
Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах на старый Новый год. С 12 января начнёт усиливаться мороз, в тыловой части циклона начнётся вторжение холодных воздушных масс, сопряжённых со значительным понижением температуры. Днём ожидается до минус 15 градусов, а уже к старому Новому году температура снова будет ниже 20 градусов мороза.