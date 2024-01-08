Москвичей предупредили об аномальных морозах на Старый Новый год

В Москве из-за атлантического циклона ожидается потепление почти на 20 градусов, но морозы вернутся в столицу уже к Старому Новому году. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, во вторник, 9 января, в столичном регионе ожидается около минус девяти градусов против 23 градусов мороза сегодня. А в среду, 10 января, и вовсе потеплеет до минус четырёх. При этом уже с пятницы, 12 января, снова начнёт заметно холодать.