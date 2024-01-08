Москвичей предупредили об аномальных морозах на Старый Новый год
Вильфанд: В Москве резко потеплеет, но морозы вернутся уже к старому Новому году
В Москве из-за атлантического циклона ожидается потепление почти на 20 градусов, но морозы вернутся в столицу уже к Старому Новому году. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам специалиста, во вторник, 9 января, в столичном регионе ожидается около минус девяти градусов против 23 градусов мороза сегодня. А в среду, 10 января, и вовсе потеплеет до минус четырёх. При этом уже с пятницы, 12 января, снова начнёт заметно холодать.
"Расслабляться не стоит: 12 января опять усиливается мороз, в тыловой части циклона начинается вторжение холодных воздушных масс, сопряжённых со значительным понижением температуры. Днём ожидается минус 15 градусов, а уже к старому Новому году температура снова будет ниже 20 градусов", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.
Напомним, с Нового года в Москве наблюдается аномально холодная погода, а утро 3 января стало для столицы самым холодным с 1950 года. В МЧС России предупредили, что экстремальные морозы сохранятся в регионе до 8 января.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев