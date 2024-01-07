МЧС экстренно предупредило жителей шести областей об аномальных морозах

8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Смоленской областях ожидается аномальный холод с падением температуры до 15 градусов ниже нормы. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС России.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "штормпредупреждение": 8–9 января по Воронежской области сохранится аномально холодная погода, температура 17–22° мороза", — предупредили спасатели воронежцев.

По данным курского МЧС, в регионе термометры в эти дни покажут 15–21 градусов мороза. В Липецкой области ожидается 18–22 ниже нуля, а в Смоленской области температура будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов. При этом жителей Орловской области предупредили о том, что с понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Спасатели призвали россиян соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов, а также одеваться по погоде.

"Будьте внимательны и осторожны! С аккуратностью относитесь к вопросам обогрева помещений! При дальних поездках на автомобиле подготовьте запас горючего и пути возможной эвакуации! Одевайтесь по погоде — возможно обморожение!" — напомнили в МЧС.