Москвичам рассказали, каких морозов стоит ждать на Крещение

На Крещение, 19 января, в Москве ожидаются морозы до минус 15 градусов. Хоть столица и оказалась под действием тёплого сектора циклона, скоро опять похолодает, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"К старому Новому году температура воздуха снова опустится до минус 17–22 градусов. Но Крещение, скорее всего, не будет таким морозным. Предполагаю, что температура воздуха будет в пределах минус 10–15 градусов", — отметил он в беседе с "Москвой 24".