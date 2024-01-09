Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления 10-12 января

В Москве ожидаются резкие колебания атмосферного давления в период с 10 по 12 января. В эти дни давление может понизиться до 733 миллиметров ртутного столба. Об этом в своём телеграм-канале сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

"За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба. Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа", — говорится в сообщении.

По её словам, давление вернётся к норме только в субботу, 13 января. Позднякова отметила, что в этот период также будут фиксироваться колебания температуры воздуха, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.