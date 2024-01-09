Мороз и солнце — всё: Москвичей предупредили о надвигающейся пурге

Солнечная и морозная погода в Москве сменится на сильные метели с обильными осадками. Пурга придёт в российскую столицу во вторник и продержится до четверга. Такой прогноз озвучил синоптик Роман Вильфанд.

По словам научрука Гидрометцентра, температура в городе будет постепенно повышаться. Так, если 9 января столбики термометров застынут на отметке минус девять градусов, то к 11-му числу воздух прогреется до одного градуса мороза.

"Высота снега увеличится на четыре-восемь сантиметров. Это всё-таки заметно. В четверг при усилении ветра до 17 метров в секунду будут и метели. Так что потепление нельзя будет назвать комфортным", — рассказал Вильфанд ТАСС, окрестив такую погоду "хмурой и мрачноватой".