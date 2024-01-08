Метеозависимым приготовиться: Учёные предупредили землян о волне геомагнитных бурь

Пиковая активность Солнца в 2024 году приведёт к заметному учащению числа магнитных бурь, считает учёный Сергей Богачёв. По его словам, возмущения геомагнитного поля Земли будут происходить около трёх раз в месяц. Об этом завлаб Института космических исследований РАН рассказал РИА "Новости".

Собеседник агентства напомнил, что солнечная активность то растёт, то снижается по законам природы. В прошлый раз рекордные бури "атаковали" Землю в 2005 году. Спустя почти 20 лет звезда вновь готовится к учащению вспышек. Их максимум выпадет на середину лета.

"Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по три-четыре месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, две-три бури в месяц", — считает Богачёв.