Россиянам объяснили, как самостоятельно предсказать магнитную бурю

В последнее время россияне активно следят за календарём магнитных бурь, ведь эти явления порой оказывают сильное воздействие на самочувствие. Можно ли их предсказать самостоятельно, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Артём Абунин.



Специалист поделился уникальной методикой прогнозирования, которой пользуются профессионалы в этой области. По словам Абунина, нужно отсчитать 27 дней с момента последнего наплыва магнитной бури. За это время Солнце вращается вокруг своей оси. Учёный пояснил, что есть высокая вероятность того, что через 27 дней магнитная буря повторится, поскольку активная зона звезды снова окажется напротив Земли.

"Конечно, за это время зона может разрушиться или появиться новая, так что метод не универсален, но он работает", — приводит kp.ru слова учёного.