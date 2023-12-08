Врач объяснил, как спастись от магнитной бури, которая накроет Землю в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, по прогнозам учёных из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, ожидается мощная магнитная буря. Как отметить главный праздник года и не оказаться из-за геошторма в больнице, объяснил врач превентивной медицины Станислав Нестерович.

"Не стоит наедаться в новогоднюю ночь, потому что пищеварительные ферменты работают в светлое время суток, а после полуночи ферментные системы перестают работать и настраиваются на отдых, поэтому те, кто много ест ночью, рискуют попасть на больничную койку", — подчеркнул медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", добавив, что причиной этого может стать воспаление как раз из-за остановки ферментных систем.

По его словам, очень много людей попадает в больницы именно 1 и 2 января. А в период магнитной бури риск обострений увеличивается из-за переедания, говорит эксперт. Нестерович советует тщательно пережёвывать пищу и есть небольшими кусочками. Кроме того, специалист призвал после нескольких глотков холодного шампанского выпить тёплой воды. Это поможет улучшить перистальтику и активизировать пищеварительные ферменты. А ещё Нестерович рекомендует отказаться от тяжёлого мяса тем, кто имеет проблемы с давлением во время магнитных бурь, — лучше съесть рыбу с овощами.

Медик также предупредил об опасностях любителей доедать на следующий день салаты, простоявшие на столе всю ночь. По словам Нестеровича, в тёплой еде бактерии размножаются очень быстро, поэтому остатки блюд лучше просто выкинуть.