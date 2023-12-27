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27 декабря, 11:42

Астроном раскрыла, опасно ли максимальное сближение Земли с Солнцем, которое случится 3 января

Астроном Рублёва: Максимальное приближение к Солнцу 3 января не опасно для Земли

Максимальное сближение Земли с Солнцем, которое произойдёт 3 января, является обычным астрономическим явлением и не представляет угрозы для людей. Об этом "Москве 24" рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

"Земля движется вокруг Солнца по определённой орбите, которая представляет собой слегка вытянутый эллипс. И примерно за 365 дней совершает полный оборот. Один раз в год наша планета максимально отдаляется от Солнца. Происходит это летом, в начале июля. Зимой же Земля в определённый период находится ближе всего к звезде", — пояснила она.

Эксперт отметила, что это происходит каждый год и не представляет опасности для нашей планеты. И это видно специалистам.

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Ранее стали известны главные астрономические события наступающего 2024 года. По словам астронома Людмилы Кошман, например, в то же 3 января солнечный диск будет гораздо большего размера.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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