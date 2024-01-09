Кардиолог рассказал, как метеозависимым пережить скачок атмосферного давления

При резких скачках атмосферного давления страдающие мигренью и повышенным внутричерепным давлением чувствуют себя плохо. В зоне риска и те, у кого ишемическая болезнь сердца, — такие пациенты могут ощущать сжимающую боль и тяжесть. Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский призвал таких людей снизить физическую и психологическую нагрузку.

"За три дня до [резкого изменения атмосферного давления] люди должны мерить давление по крайней мере утром и вечером и вести дневники. Не надо злоупотреблять солью, [надо] исключить кофе и крепкий чай, алкоголь", — отметил он в беседе с RT.

Эксперт добавил, что лучше пить чай с мелиссой, ромашкой или бергамотом. Подойдут и зелёные, однако иногда они повышают артериальное давление.

К слову, в Москве в ближайшие дни стоит ждать резкого изменения давления. Сначала оно упадёт на 19 миллиметров ртутного столба за двое суток, а потом за такой же период повысится на 20, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

"Циклон с севера Урала даёт на два-три дня потепление, снег и метель. В четверг ждём 0...-3 °С, а потом резко к старому Новому году ночью — -17...-22 °С, а днём — -14...-19 °С. Ну и давление [скачет]. Сегодня 741 миллиметр ртутного столба, в ночь с четверга на пятницу 738 миллиметров ртутного столба и 730 днём", — рассказал метеоролог.