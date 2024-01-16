Календарь Экадаши на 2024 год: Что это и как соблюдать пост?
В индуистском календаре одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца носит название Экадаши. Считается, что эти дни наиболее любимы богами. О значении Экадаши и о том, как правильно соблюдать пост в эти дни, рассказывает Life.ru.
Экадаши — набирающая популярность практика поста в ведической традиции, йоге, аюрведе. Фото © tawatchai07 / freepik
Люди издревле понимали, что Луна непосредственно влияет на природу нашей планеты и человеческую жизнь в частности. В индуизме по этому поводу существует множество легенд. В переводе с санскрита Экадаши (или, как иногда произносят, Экадиши) означает "одиннадцать". Это 11-й и 26-й дни лунного календаря, благоприятные для духовных практик и полезного голодания. В последние годы эта практика стала популярной не только среди индуистов и джайнистов, но и среди не относящих себя к этим религиям. Так в чём же её польза и почему люди во многих странах мира каждый месяц добровольно ненадолго отказываются от еды и воды? Давайте разберёмся.
Календарь Экадаши на 2024 год
Формирование календаря Экадаши осуществляется на основе движения луны и её фаз. Полнолуние и новолуние служат отправной точкой для определения даты Экадаши. Лунный месяц делится на две половины, называемые пакшами. Шукла-пакша — это первая половина месяца, начинающаяся после новолуния, а кришна-пакша — вторая половина месяца, начинающаяся после полнолуния. Экадаши происходит на 11-й день обеих пакш. Кроме того, в индуизме учитываются традиционные тексты и обычаи.
Календарь Экадаши может немного отличаться в разных регионах и традициях, но обычно представляет общую структуру для соблюдения Экадаши.
Даты поста Экадаши в январе
- 21 января, воскресенье, Пауша путрада экадаши
Начало поста для Москвы: 21 января 8:43.
Выход из поста (Паран): 22 января 8:41–11:21.
Даты поста Экадаши в феврале
- 6 февраля, вторник, Шаттила экадаши
Начало поста для Москвы: 6 февраля 8:15.
Паран: 7 февраля 8:13–11:14.
- 20 февраля, вторник, Джая экадаши
Начало поста для Москвы: 20 февраля 7:44.
Паран (выход из поста) для Москвы: 21 февраля 7:42–9:00.
Даты поста Экадаши в марте
- 6 марта, среда, Виджая экадаши
Начало поста для Москвы: 6 марта 7:07.
Паран (выход из поста): 7 марта 7:05–10:49.
- 20 марта, среда, Амалаки экадаши
Начало поста для Москвы: 20 марта 6:31.
Паран (выход из поста): 21 марта 6:31–10:34.
У Экадаши (Экадиши) много общего с практикой интервального голодания. Фото © Frimufilms/freepik
Даты поста Экадаши в апреле
- 5 апреля, пятница, Папамочани экадаши
Начало поста для Москвы: 5 апреля 6:49.
Выход из поста: 6 апреля 6:47–8:52.
- 19 апреля, пятница, Камада экадаши
Начало поста: 19 апреля 6:14.
Выход из поста: 20 апреля 6:12–11:03.
Даты поста Экадаши в мае
- 4 мая, суббота, Варутхини экадаши
Начало поста: 4 мая 5:39.
Выход из поста: 5 мая 5:37–10:50.
- 19 мая, воскресенье, Мохини экадаши
Начало поста: 19 мая 5:11.
Выход из поста: 20 мая 5:09–10:41.
Даты поста Экадаши в июне
- 3 июня, понедельник, Апара экадаши
Начало поста: 3 июня 4:51.
Выход из поста: 4 июня 4:50–10:36.
- 18 июня, вторник, Нирджала экадаши
Начало поста: 18 июня 4:44.
Выход из поста: 19 июня 4:44–6:00.
Даты поста Экадаши в июле
- 2 июля, вторник, Апара экадаши
Начало поста: 2 июля 4:51.
Выход из поста: 3 июля 4:52–5:43.
- 17 июля, среда, Девшаяни экадаши
Начало поста: 17 июля 5:10.
Выход из поста: 18 июля 5:11–10:47.
- 31 июля, среда, Камика экадаши
Начало поста для Москвы: 31 июля 5:33.
Выход из поста: 1 августа 5:35–10:55.
Вайшнавам, то есть тем, кто поклоняется Господу Вишну, надлежит соблюдать пост в Экадаши, 11-й день после полнолуния и новолуния каждого месяца. Фото © Freepik
Даты поста Экадаши в августе
- 16 августа, пятница, Шравана путрада экадаши
Начало поста: 16 августа 6:04.
Выход из поста: 17 августа 6:06–06:38.
- 29 августа, четверг, Аджа экадаши
Начало поста для Москвы: 29 августа 6:29.
Выход из поста: 30 августа 6:31–11:10.
Даты поста Экадаши в сентябре
- 14 сентября, суббота, Паршва экадаши
Начало поста: 14 сентября 7:00.
Выход из поста: 15 сентября 7:02–11:17.
- 28 сентября, суббота, Индира экадаши
Начало поста: 28 сентября 7:27.
Выход из поста: 29 сентября 7:29–11:22.
Даты поста Экадаши в октябре
- 14 октября, понедельник, Пашанкуша экадаши
Начало поста: 14 октября 7:59.
Выход из поста: 15 октября 8:01–11:30.
- 28 октября, понедельник, Рама экадаши
Начало поста: 28 октября 7:28.
Выход из поста: 29 октября 7:30–08:04.
Даты поста Экадаши в ноябре
- 12 ноября, вторник, Дэвуттана экадаши
Начало поста: 12 ноября 7:59.
Выход из поста: 13 ноября 8:01–10:34.
- 27 ноября, среда, Утпанна экадаши
Начало поста: 27 ноября 8:29.
Выход из поста: 28 ноября 8:30–11:02.
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Влияние сухого голодания на здоровье
Несмотря на то что Экадаши является религиозным обрядом, существуют многочисленные доказательства пользы сухого голодания для здоровья человека.
Сухое голодание во время Экадаши является мощным способом очистить организм. Во время голодания тело начинает использовать запасы энергии, а также активизирует процессы аутофагии. Аутофагия — это биологический механизм, при котором организм утилизирует старые, повреждённые клетки и белки, что способствует обновлению и восстановлению тканей. Это очищение организма может помочь в борьбе с воспалением, улучшить работу органов и систем, а также повысить иммунитет.
Одним из заметных эффектов сухого голодания во время Экадаши является повышение энергетического уровня. Вместо того чтобы тратить энергию на пищеварение, организм может перенаправить её на другие процессы, такие как очищение, регенерация и улучшение работы мозга. Многие люди, практикующие Экадаши, отмечают улучшение концентрации, ясность мышления и общую энергичность в течение этого дня.
Тем не менее Лайф не рекомендует практику сухого голодания, не посоветовавшись со специалистом. У Экадаши есть прямые медицинские противопоказания.
Само по себе голодание — это стресс для организма. Но если человек не ест сутки, то ничего страшного для здорового человека не произойдет, поскольку в принципе это заложено природой: когда нет доступа к пище, включаются адаптационные механизмы, и человек получает энергию сначала из глюкозы, потом гликогена, потом начинается распад жиров. Далее поступление пищи возобновляется и все в жизни налаживается. Но когда человек ещё и не пьет, то на этом фоне может возникнуть обезвоживание,
предупреждает диетолог Елена Соломатина.
Главная проблема, со слов медиков, заключается в том, что такое голодание начинают практиковать люди в принципе не очень здоровые. В данном случае сухое голодание может обернуться слабостью, могут возникнуть симптомы интоксикации, неприятный запах изо рта, спутанность познания, головокружение, может сгущаться кровь. И если у человека уже есть предрасположенность к образованию тромбов, то вполне возможно, что человек может получить осложнения в виде тромбоэмболии - инсульты, инфаркты и так далее. Рисковать, утверждают врачи, совершенно точно не стоит.
Как проводить Экадаши: рекомендации по питанию
Перед Экадаши и после поста рекомендуется следовать определённым рекомендациям по питанию. Вот некоторые общие указания.
Экадаши — популярная практика у тех, кто занимается йогой. Фото © Marymarkevich/freepik
- Избегайте употребления мяса, рыбы, яиц и алкоголя за несколько дней до Экадаши. В течение этого периода рекомендуется употребление вегетарианской пищи. Пейте достаточное количество воды для поддержания гидратации организма.
- Во время Экадаши принято соблюдать полный пост, избегая употребления пищи и напитков до следующего утра после Экадаши. Но, если пост неполный, избегайте употребления зерновых культур, бобовых, лука, чеснока, грибов, арахисового масла и продуктов, их содержащих.
- Питьевая вода считается допустимой во время Экадаши. Однако некоторые избегают питья воды до наступления следующего утра, называя это сухим постом. Такое практикуется в некоторых традициях, но не является обязательным.
- Никакой пост не должен негативно отразиться на здоровье. Если вы принимаете лекарства по графику, то во время Экадаши пропускать лечение не рекомендуется.
- Если у вас или вашего лечащего врача есть сомнения по поводу того, стоит ли вам соблюдать голодание даже на такой непродолжительный период, от Экадаши лучше отказаться.
- После поста постепенно возвращайтесь к обычной пище, избегая переедания. Начните с лёгких продуктов, постепенно добавляя более калорийные.
Что можно и что нельзя делать во время Экадаши
Во время Экадаши, особенно в рамках индуистской традиции, существуют определённые рекомендации относительно того, что можно делать и чего следует избегать.
- Помимо соблюдения поста рекомендуется больше времени уделять духовной практике, такой как медитация, молитва или чтение священных текстов.
- Приветствуются самоанализ и самоочищение, стремление к личной трансформации и духовному росту.
- Рекомендуется избегать чрезмерной физической активности и занятий, которые могут отвлечь от духовной практики.
- Следует отказаться от негативных мыслей, слов и действий, стремясь сохранять мир, толерантность и сострадание.