Календарь Экадаши на 2024 год: Что это и как соблюдать пост?

В индуистском календаре одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца носит название Экадаши. Считается, что эти дни наиболее любимы богами. О значении Экадаши и о том, как правильно соблюдать пост в эти дни, рассказывает Life.ru.

Люди издревле понимали, что Луна непосредственно влияет на природу нашей планеты и человеческую жизнь в частности. В индуизме по этому поводу существует множество легенд. В переводе с санскрита Экадаши (или, как иногда произносят, Экадиши) означает "одиннадцать". Это 11-й и 26-й дни лунного календаря, благоприятные для духовных практик и полезного голодания. В последние годы эта практика стала популярной не только среди индуистов и джайнистов, но и среди не относящих себя к этим религиям. Так в чём же её польза и почему люди во многих странах мира каждый месяц добровольно ненадолго отказываются от еды и воды? Давайте разберёмся.