Не забывайте гулять: Россиянам объяснили, как выйти из новогоднего зажора без голоданий

После новогодних праздников, когда количество еды превышает обычные нормы, стоит устраивать разгрузочные дни. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

"Следующий за перееданием день, когда мы просыпаемся с чувством тяжести, стоит посвятить разгрузке пищеварительной системы. Голод для большинства людей является неодолимым подвигом, поэтому здесь нужен строгий и хороший режим с лёгкими блюдами, а также соблюдение питьевого режима", — объяснила она "Тульской службе новостей".

По словам специалиста, в этот день в рационе должны быть овощные блюда, сложные углеводы, грубые крупы, цельнозерновой хлеб, клетчатка, овощи, а также лёгкий белок, например яйца или морепродукты. Вместо сладостей же предпочтение лучше отдать фруктам. Кроме того, не стоит забывать о физической активности, например прогуляться на свежем воздухе.