Не забывайте гулять: Россиянам объяснили, как выйти из новогоднего зажора без голоданий
Диетолог Бурякова посоветовала устраивать разгрузочные дни после праздников
После новогодних праздников, когда количество еды превышает обычные нормы, стоит устраивать разгрузочные дни. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.
"Следующий за перееданием день, когда мы просыпаемся с чувством тяжести, стоит посвятить разгрузке пищеварительной системы. Голод для большинства людей является неодолимым подвигом, поэтому здесь нужен строгий и хороший режим с лёгкими блюдами, а также соблюдение питьевого режима", — объяснила она "Тульской службе новостей".
По словам специалиста, в этот день в рационе должны быть овощные блюда, сложные углеводы, грубые крупы, цельнозерновой хлеб, клетчатка, овощи, а также лёгкий белок, например яйца или морепродукты. Вместо сладостей же предпочтение лучше отдать фруктам. Кроме того, не стоит забывать о физической активности, например прогуляться на свежем воздухе.
А ранее россиян призвали размеренно выходить из режима праздников. Для этого психолог посоветовала, например, собрать и погладить одежду или найти документы и спрятанные в закрома офисные принадлежности.