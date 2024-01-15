Снимите, не позорьтесь: 5 деталей женского образа, выдающие неряшливость

При слове "неряшливость" у большинства людей в голове сразу же возникает образ человека с грязными волосами и обкусанными ногтями, однако порой за создание не самого презентабельного лука отвечают, казалось бы, незначительные детали. Именно они способны испортить хорошее впечатление при первой встрече и оставить двоякое ощущение после знакомства. Эти детали могут броситься в глаза не сразу, но в итоге здорово портят имидж. Давайте пройдёмся по пяти главным признакам, которые выдают неряшливость в образе.

1. "Мятый" образ

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"Какой бы дорогой и брендовой ни была на вас одежда, если она плохо разглажена, образ окажется безнадёжно испорченным", — рассказывает Лайфу модельер Наз Маер. Обратите внимание на светских персон и медийных личностей: большинство из них выглядят, что называется, с иголочки, и многое здесь зависит от того, что на их вещах нет ни одной морщинки.

Мятая одежда является первым очевидным признаком неряшливости, уточняет эксперт, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте глажкой своего гардероба. В противном случае вы рискуете произвести неприятное впечатление при первой встрече.

2. Рваная одежда

Обидно, но факт: любимые джинсы с дырками способны быстро испортить отлично продуманный образ. Сюда же можно отнести "рваные" свитера, необработанные края стильных брюк и любую другую одежду с подобным эффектом. Эксперт уверен: вместе с дерзким и непринуждённым "уличным" образом в придачу мы получаем довольно неопрятный и неряшливый вид.

"Рваная" одежда, несмотря на неоспоримые преимущества, всегда выглядит неаккуратно и слишком уж небрежно, поэтому выбирать её стоит, пожалуй, только для прогулок и непринуждённых встреч в кругу близких друзей.

3. Свисающие рукава

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"Тренд на оверсайз по-прежнему впереди планеты всей, поэтому многие девушки идут ещё дальше, облачаясь в просторные вещи с нарочито длинными рукавами. Однако подобная деталь делает образ некрасивым с точки зрения эстетики", — говорит модельер. Помните, что одно дело — это объёмный свитер оверсайз, который является must have, и совсем другое — аналогичный джемпер, но со свисающими рукавами, закрывающими пальцы рук.

4. Заметное бельё

Нижнее бельё неслучайно получило своё название, поскольку оно не должно выглядывать из-под верхней одежды. Исключение составляют только звёзды, которые давно эпатируют публику откровенными нарядами. В повседневной жизни бельё, которое виднеется из-под одежды, всегда выглядит неряшливо.

Эксперт настаивает: "Никаких бретелей бюстгальтера, торчащих из-под топов, краешка трусиков, выглядывающих поверх джинсов, или чёрных бюстгальтеров, надетых под белую прозрачную блузу, быть не должно". Если вы надеваете на себя открытые вещи со сложными фигурными вырезами, позаботьтесь о соответствующем нижнем белье, чтобы оно не испортило весь образ.

5. Потёртости