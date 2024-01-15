День святого чудотворца Серафима Саровского: о чём ему молятся и как он помогает? В православном календаре есть имя святого, чья память чествуется дважды в году. Это преподобный Серафим Саровский. Чем прославился подвижник и когда отмечаются торжества в его честь, рассказывает Life.ru. 14 января, 21:01 Преподобный Серафим Саровский — основатель и покровитель Дивеевского монастыря и один из самых почитаемых святых Русской церкви. Фото © Pravmir.ru

Пожалуй, нет более русского святого, чем Серафим Саровский. Его мощи, хранящиеся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в раке (ковчеге), ежедневно привлекают десятки и сотни паломников. Каждый из них осознаёт, что святой Серафим не только не оставит их в беде, но и молится о страждущих у престола Бога Небесного, принося облегчение и исцеление. Если вы ищете духовную поддержку и благословение, Серафимо-Дивеевский монастырь является прекрасным местом для посещения и поклонения этому великому русскому святому. Каждый год во время дней памяти святого здесь проводятся торжественные богослужения с участием патриарха, которые собирают тысячи верующих.

Когда отмечают День памяти Серафима Саровского

В Русской православной церкви память преподобного Серафима Саровского почитается дважды в год. 1 августа празднуют день обретения его мощей в 1903 году, а 15 января православные христиане отмечают дату преставления преподобного. В эти особые дни храмы и монастыри по всей России проводят праздничные службы, чтобы почтить память святого Серафима Саровского. Мужчины, которые носят имя этого святого, отмечают свои именины в эти даты.

Православный календарь на январь 2024 года. Инфографика © LIFE

Кто такой Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский, будущий подвижник, появился на свет в 1754 году в городе Курске в семье купцов Мошниных. С самого детства он питал глубокое стремление к монашеской жизни и в возрасте 24 лет решил оставить мирскую суету и отправиться в Саровскую пустынь, расположенную на территории современной Нижегородской области.

Довольно долго прожив в монастыре, инок Серафим по благословению настоятеля обители построил себе уединённую келью в лесу, в нескольких километрах от монастыря. В этой скромной обители он прожил более 15 лет, посещая монастырь лишь в воскресные и праздничные дни. Во время своего затворничества преподобный Серафим подвергся нападению грабителей, которые жестоко избили его. В результате этих побоев он на всю оставшуюся жизнь остался сгорбленным — и таким изображается на иконах. Впрочем, несмотря на свои страдания, Серафим простил своих обидчиков и даже просил власти не преследовать их.

Подвиги преподобного Серафима Саровского

Время уединения преподобного Серафима Саровского было наполнено особыми молитвенными трудами. Он упорно противостоял сильным духовным искушениям, совершая подвиг столпничества. На протяжении тысячи дней и ночей с вытянутыми вверх руками преподобный Серафим молился на камне: днём — в своей скромной келье, а ночью — в глухом лесу. Позднее он принял на себя ещё один подвиг — молчание на протяжении трёх лет, во время которого он даже не посещал монастырь.

Икона Серафима Саровского, начало XX века. Источник © Wikipedia

Благодаря своим трудам подвижник обрёл дары прозорливости и чудотворения. После продолжительного периода затворничества преподобный Серафим стал принимать всех страждущих, кто искал его совета и утешения. В его обитель съезжались люди со всех уголков России, чтобы услышать наставления о духовной жизни и получить мудрые советы. Современники особо отмечали, что святой духовно исцелял не только своими словами, но и своей любовью и радостью, которые проникали через него в посетителей. Он с умилением обращался к каждому человеку, называя любого "радость моя".

После мирной кончины подвижника в 1833 году, почитание его стало особенно значимым. Очевидцы свидетельствовали, что на его могиле происходили многочисленные чудеса. В 1903 году преподобный Серафим Саровский был причислен к лику святых.

Учения Серафима Саровского

Преподобный Серафим специально не писал никаких сочинений. Вместе с тем его мудрость осталась в записях и воспоминаниях его духовных чад. Со второй половины XIX века наставления Серафима Саровского стали печататься в составе его жития.

Храмы Серафима Саровского

В России есть множество храмов, освящённых во имя святого преподобного Серафима Саровского. В обиходе их часто называют Серафимовская церковь или Серафимовский собор. Из основных можно назвать следующие:

Храм преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Адрес храма: Москва, Краснопресненская набережная, 14.

Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. Адрес храма: Санкт-Петербург, Серафимовское кладбище, Серебряков пер., д. 1.

Авторы Андрей Соколов