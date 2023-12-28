Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024
В январе 2024 года православные христиане отмечают три важных церковных праздника: Рождество, Крещение и Обрезание Господне. Однако это далеко не все торжества первого месяца нового года. О самых важных из них рассказывает Life.ru.
Какие православные праздники верующие отмечают в январе 2024 года? Фото © Freepik
Январь — особый месяц для православных верующих. 6 января, в Крещенский сочельник, заканчивается великий Рождественский пост, который верующие держали 40 дней с 28 ноября. Наступает издревле любимое на Руси время святочных гаданий. Их начинают в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, и заканчивают ночью Крещения Господня — 18 января. Рождество Христово — главное событие января. Вообще же в церковном календаре на этот месяц приходится чуть более восьми десятков церковных праздников.
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на январь 2024 года. Инфографика © LIFE
Великие праздники
Двунадесятые:
- 7 января — Рождество Христово.
- 19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление).
Недвунадесятые:
- 14 января — Обрезание Господне.
Церковные посты
Многодневные:
- 28 ноября – 6 января — Рождественский пост.
Однодневные:
- 18 января — Крещенский сочельник.
Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу):
- 7–18 января — Святки.
Основные церковные праздники в январе 2024 года
1 января, понедельник:
- День памяти преподобного Илии Муромца. После множества подвигов былинный богатырь принял монашеский постриг, чтобы замаливать свои грехи. Умер исторический Илия Муромец в 1188 году, мощи святого покоятся в Киеве.
- День памяти святого мученика Вонифатия. Был рабом, принуждаемым к сожительству с богатой римлянкой. Раскаиваясь в своих прегрешениях, молил Бога послать ему мучительную смерть. Когда в 290 году мученику отрубили голову, из ран потекла кровь с молоком. Узрев чудо, множество язычников обратились в христианскую веру.
2 января, вторник:
- С этого дня наступает предпразднство Рождества Христова — церковь начинает готовиться к светлому празднику.
- День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Будучи приходским священником, Иоанн старался защитить паству в грозные предреволюционные годы. Священник пообещал отдать всего себя вере, выполнил свой обет и был канонизирован в 1990 году.
3 января, среда:
- День памяти святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца всея России. В 1325 году он перевёл митрополичью кафедру в Москву. Похоронен в каменном гробу в Успенском соборе на территории Кремля.
- День памяти мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулиании Никомидийской.
4 января, четверг:
- День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Жила в X веке в Риме. После смерти матери её выдали замуж за язычника. Но Анастасия хранила веру в Бога и блюла девственность. В результате её вместе с ещё 120 христианами заключили на корабле с дырявым дном. Однако их спасла святая Феодотия, повернув корабль к берегу. Анастасия Узорешительница считается покровительницей беременных, матерей и утешительницей заключённых.
5 января, пятница:
- День памяти святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Они пострадали за веру во времена, когда Критская церковь подвергалась преследованиям императора-язычника. Мучеников пытали, а затем казнили.
6 января, суббота:
- Этот последний день предпразднства Рождества Христова называется навечерие. Но чаще употребляется просторечное обозначение — сочельник. Оно произошло от названия традиционного праздничного угощения, сочива: каша с сухофруктами, мёдом, орехами. По христианской традиции накануне Рождества проводят торжественную литургию и водосвятие.
7 января, воскресенье:
- Рождество Христово. Заканчивается сорокадневный пост и "неделя отец". Православные отмечают Великое торжество, Рождение Иисуса Христа. С этого дня начинается отсчёт земной жизни Спасителя, который взял на себя людские грехи, "смертью смерть поправ".
8 января, понедельник:
- Собор Пресвятой Богородицы. В следующий за Рождеством день верующие почитают Пресвятую Богородицу.
- День памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского. Евфимий был епископом в годы царствования Константина Багрянородного (780–797) и царицы Ирины (797–802). Принимал участие в VII Вселенском соборе, впоследствии впал в немилость, был избит императором Феофилом, отчего умер.
- Попразднство Рождества Христова. После великого праздника Церковь ещё шесть дней "вспоминает" его. По народной традиции в завершение этого срока принято отмечать Старый Новый год.
9 января, вторник:
- День памяти преподобного Феодора Начертанного, исповедника. По воле византийского императора-иконоборца Феофила двум братьям — Феодору и Феофану — изуродовали лица и выжгли на них позорные стихи. Феодору император предложил причаститься, сказав, что это спасёт его от мучений, но христианин отказался.
10 января, среда:
- День памяти 20 000 мучеников, сожжённых в церкви в Никомедии. В 302 году верующие в храме отказались приносить языческую жертву по требованию римского императора Максимиана, за что поплатились жизнями.
11 января, четверг:
- День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа убиенных. Узнав о появлении на свет Иисуса Христа, царь Ирод приказал убить всех младенцев в Еврейском царстве в возрасте до двух лет. В результате погибло 14 тысяч невинных младенцев.
12 января, пятница:
- День памяти святого Макария, митрополита Московского. Макарий потратил много сил на создание первой московской типографии, где печатались богоугодные книги. В декабре 1563 года он хотел уйти в Пафнутьев монастырь, но по просьбе царя остался, после чего внезапно умер. Похоронен в Успенском соборе.
13 января, суббота:
- Отдание праздника Рождества Христова. Верующие ещё раз обдумывают духовный смысл Рождества. В этот день принято дарить подарки, навещать одиноких, больных, немощных и нести всем радостную весть о появлении на свет Спасителя мира.
- День памяти преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер). Дочь богатого римского сенатора Мелания, обратившись в христианство, распродала свои имения, перебралась жить в Северную Африку и прожила там 22 года. Смерть свою приняла в Иерусалиме.
14 января, воскресенье:
- Обрезание Господне. Торжественное событие, отмечаемое во всём христианском мире. Считается, что праздник обрезания символизирует принятие Спасителем через боль всех людских грехов.
Православная церковь отмечает 14 января праздник Обрезания Господня. Фото © Freepik
15 января, понедельник:
- День памяти преподобного Серафима Саровского. Когда святого нашли в Зосимо-Савватиевском храме, он стоял коленопреклонённым, но был уже бездыханным.
- Предпразднство Богоявления. За четыре дня, предшествующих великому событию — явлению Иисуса Христа во плоти и Крещению, — начинается подготовка к празднику.
16 января, вторник:
- День памяти святого мученика Гордия. Жил в Риме во времена правления императора Ликиния. Гордий был храбрым военным и дослужился до центуриона. Однако потом оставил мирскую жизнь ради христианской веры. Он выступил в защиту последователей учения Христа, за что был осуждён, подвергнут пыткам и казнён.
17 января, среда:
- Собор 70 апостолов. Этот праздник подчёркивает равенство между первыми последователями Христа. Церковь призывает почитать всех 70 апостолов в равной мере.
18 января, четверг:
- Крещенский сочельник. Название произошло от сочива — блюда, которое принято готовить в преддверии двунадесятого праздника. В Сочельник, равно как и на Крещение, происходит Великое водоосвящение. Верующие весь день постятся и приступают к еде только с восходом первой звезды.
- День памяти пророка Михея. Этот почитаемый библейский пророк одним из первых предсказал, что Иудею ждут страшные бедствия и разрушения. Он же предрёк будущее рождение Спасителя мира.
Крещенские купания — неизменная народная традиция на праздник Крещения Господня, который отмечается в ночь на 19 января. Фото © Shutterstock
19 января, пятница:
- Крещение Господне. Один из главных праздников христиан всего мира: в этот день сын Божий принял крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя. Утром в этот день пьют освящённую воду и едят крестцы — обрядовое печенье в форме двух скрещенных полосок. По традиции после церковной службы верующие отпускают в небо белых голубей.
20 января, суббота:
- Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. На следующий день после Крещения почитают всех, кто участвовал в этом событии, прежде всего Иоанна Предтечу. Последовав примеру Иисуса, многие из собравшихся также приняли крещение в реке Иордан.
- Попразднство Богоявления. Со следующего за Крещением Иисуса Христа днём ещё восемь дней верующие вспоминают праздник — вплоть до 27 января.
21 января, воскресенье:
- День памяти преподобного Георгия Хозевита. Уже в юности Георгий отправился в паломничество на Святую землю, где стал иноком в монастыре рядом с Иерусалимом. Оставшуюся жизнь святой провёл в молитвах и смирении.
- День памяти преподобных Григория Чудотворца и Григория Затворника Печерских. Святые были монахами в Киево-Печерском мужском монастыре. Григорий Чудотворец жил в XI веке и был замучен по приказу младшего брата Владимира Мономаха. Григорий Затворник жил в XIV столетии в дальних пещерах лавры. Питался травами, все ночи проводил в молитвах.
- День памяти преподобной Домники Константинопольской. Святая прославилась целительством, пророчествами и добродетелями.
22 января, понедельник:
- День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России. Начал служение Богу на Соловках, там принял постриг и получил имя Филипп. Став митрополитом, открыто обличал царя Иоанна IV Грозного, за что был заточён в монастырь.
- День памяти преподобного Евстратия, чудотворца. В 20 лет покинул родительский дом и ушёл в монастырь, где впоследствии стал настоятелем. Учил не привязываться к земным благам, а постоянно думать о жизни вечной.
23 января, вторник:
- День памяти святителя Григория Нисского. Получив хорошее образование, Григорий стал епископом в городе Ниссы. Верующие ценили его за верность церковному учению, великодушие, миролюбие, терпение и сострадание.
- День памяти святителя Феофана Затворника Вышенского. Григорий Говоров родился в 1815 году, получил хорошее образование. В монашестве принял имя Феофан. Изучал писания, древние рукописи, вёл преподавательскую работу в Духовной академии в Санкт-Петербурге.
- День памяти преподобного Маркиана Константинопольского. Получив наследство, Маркиан истратил его на строительство и украшения храмов. Его рвение оценил патриарх и поставил служить пресвитером в Великую церковь Константинополя.
24 января, среда:
- День памяти преподобного Феодосия Великого. Тридцать лет прожил в палестинской пещере в полной аскезе и молитве. Духовный подвиг святого привлёк к нему многих христиан, которые захотели жить единой монашеской общиной. Так усилиями Феодосия была основана первая лавра.
25 января, четверг:
- День памяти мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших. Поборницу христианской веры пытали, а затем казнили. В России Татьянин день известен также как праздник студенчества: именно 25 января императрица Елизавета подписала указ об образовании университета в Москве.
26 января, пятница:
- День памяти преподобного Иринарха Ростовского. Ещё в шестилетнем возрасте Иринарх решил вести монашескую жизнь. Но до тридцати лет ему пришлось работать и заниматься торговлей, и только потом он исполнил свою детскую мечту. Став монахом, Иринарх около трёх десятков лет жил в холодной келье и не снимал тяжёлые железные цепи.
27 января, суббота:
- Отдание праздника Богоявления. Так именуется последний день попразднства. В храмах и церквях проходят особые службы.
- День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Благодаря её подвижничеству в Грузии утвердилась христианская вера в конце III века.
28 января, воскресенье:
- День памяти преподобного Павла Фивейского. 91 год прожил в пещере, днём и ночью молясь Богу. По преданию, умер во время молитвы.
- День памяти преподобного Иоанна Кущника. Ещё подростком покинул состоятельных родителей и стал монахом. В иноческой жизни нищенствовал и изнурял себя голоданием.
29 января, понедельник:
- День памяти священномученика Иоанна Петтайя. Ян Петтай родился в Эстонии, познал все тяготы фронта в годы Первой мировой войны, а позже стал православным священником. Расстрелян большевиками.
30 января, вторник:
- День памяти преподобного Антония Великого. Родился в семье состоятельных коптов-христиан. Среди верующих прославлен как основоположник монашеского подвига в египетской пустыне.
- День памяти преподобного Антония Дымского. Родился в Новгороде в середине XII века, принял постриг в 1192 году и позже стал настоятелем монастыря. Впоследствии Антоний покинул обитель и стал жить в лесу. В знак смирения носил тяжёлую железную шляпу.
31 января, среда:
- День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Главы Христианской церкви жили в Александрии в разное время, но усердно защищали веру, борясь с еретиками.