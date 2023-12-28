Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024

В январе 2024 года православные христиане отмечают три важных церковных праздника: Рождество, Крещение и Обрезание Господне. Однако это далеко не все торжества первого месяца нового года. О самых важных из них рассказывает Life.ru.

Январь — особый месяц для православных верующих. 6 января, в Крещенский сочельник, заканчивается великий Рождественский пост, который верующие держали 40 дней с 28 ноября. Наступает издревле любимое на Руси время святочных гаданий. Их начинают в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, и заканчивают ночью Крещения Господня — 18 января. Рождество Христово — главное событие января. Вообще же в церковном календаре на этот месяц приходится чуть более восьми десятков церковных праздников.