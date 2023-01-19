Что можно и чего нельзя делать на Крещение Нет в России другого такого церковного праздника, с которым было бы связано столько поверий. И особенно они касались крещенской воды. 19 января, 10:23 Обложка © Shutterstock

Что можно делать

На Руси верили: на православное Крещение славянские зимние духи и божества уходят от людей. Например, на Крещение уходит прочь Коляда, уезжает на трёх белых конях. Поэтому в деревнях пекли обрядовую выпечку в виде коней и рисовали коней на запотевших или заиндевевших окнах. А колядующие в Крещенский сочельник ходили по деревне и просили подать им "Конька, золотого гребенька!". Хозяева печёных коней раздавали с удовольствием, да и себя не забывали: оставляли в доме столько коньков, сколько было в семье лошадей.

Православные в этот день обязательно посещали храмы, где проводилось освещение святой воды — агиасмы, а в ночь с 18 на 19 января всем приходом шли к ближайшему водоёму — на иордань. Там священник проводил обряд освящения воды, и по сложившемуся на Руси обычаю желающие окунались в прорубь, подобно самому Христу, принявшему крещение на Иордане.

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А вот те, кто оставался дома, занимались другими делами. В Сибири многие крестьяне верили, что эта ночь самая волшебная в году. Одни выходили на крыльцо в надежде увидеть в разверстых небесах Бога. Верили: если в этот момент попросить у него Царствия Небесного — обязательно душа попадёт после смерти в рай. Другие ставили на окна крынки с водой, веря, что в полночь вода в них заволнуется и можно будет увидеть ангелов, которые плещутся в ней.

Старики в Крещенский сочельник рисовали на дверях и притолоках кресты — в надежде, что их дом обойдут черти. А в Поволжье считали, что в вечер под Крещение лютует Огненный Змей. Этот демон проникал в избу через трубу и очень любил молодых вдовушек. Если к какой повадился летать, обязательно замучает до смерти. А вдовушка и рада: вместо чёрта с копытами видит она в Змее умершего мужа. Спасение от Змея одно — в молитве. В городах в Крещенский сочельник приглашали в дома священников для освящения жилья и молебна.

Приметы праздника

В ночь на Крещение крестьяне обязательно смотрели в небо: россыпь ярких звёзд предвещала пополнение стада овец. Звёздочки здесь выступали в роли овечек Христовых. Но, если было ясно всю ночь, ждали неурожая. Если на Крещение была метель, то снегу до весны ещё навалит — будь здоров! А если снег идёт мягкими хлопьями, то урожай будет хороший!

Смотрели и на иордань: если вода из неё норовила вылиться на лёд — к разливу рек, если над рекой стоял туман, то хлеба уродится столько, что съесть его не будет никакой возможности — невпроед! Охотники верили, если на Крещение собаки лают — дичи в лесу будет много.

Крещенская вода. Что нельзя делать

Конечно, "главным героем" народных поверий стала освящённая на Крещение вода. Ей приписывают самые необыкновенные свойства — от лечения рака до укрепляющих свойств. Поэтому многие люди набирают её огромными бутылками, толкаются в очереди, а иногда устраивают потасовки. Происходит это от незнания истинной ценности агиасмы. Если говорить проще, такое поведение пользы не принесёт ни душе, ни телу. Крещенская вода действительно славится своей "нетленностью" и стоит годами. Но, чтобы получить больше освящённой воды, достаточно капнуть ею в другую ёмкость с водой, ибо "капля океан освящает".

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И уж ни в коем случае нельзя поить ею животных или спускать её в канализацию — это святотатство. Если вода по грехам нашим всё же зацвела, ею можно полить горшечные растения или просто дать испариться, или же отнести в храм — там есть специальные колодцы, куда её выливают. Пьют крещенскую воду, как и любую другую освящённую воду, по утрам с молитвой.

Богоявление, что это такое

В праздник Богоявления Русская православная церковь празднует крещение Христа, которое тот принял в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Этим самым он не только положил начало своему служению, но и подал пример всем христианам. Случилось это, когда Христу было 30 лет. Во время его крещения Он явил себя как Бога-Троицу. Небеса разверзлись, оттуда на Христа снизошёл свет и голос Бога указал на Христа: "Сие есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!" — и Дух Святой появился в этот миг над Спасителем в виде белоснежного голубя. В этот момент Иоанн Предтеча убедился, что всё идет по пророчеству: "На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым".

В старину на вечерней службе в Крещенский сочельник в притворах храмов крестилось много народа. В это время в храме читали 13 отрывков из книг Ветхого Завета о пророчествах, а новокрещённые в белых рубахах входили в храм из притвора, держа в руках свечи. Их встречали пением "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся". Эти слова до сих пор поют на Крещение и Рождество.

Праздник Крещения появился уже в I–II веках. Сначала его стали очень активно праздновать на Востоке, а в Европу он пришёл позже.

Крещенская вода. Что говорят учёные

Российские ученые давно заинтересовались свойствами крещенской воды. Они выяснили, что на Крещение показатели обычной воды действительно изменяются. Начинается это 17 января и заканчивается 20-го. По данным лаборатории питьевого водоснабжения НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН, в воде растёт уровень ион-радикалов, из-за чего она приобретает свойства искусственно созданного электролита. Пик активности приходится на Крещенский сочельник. PH воды повышается на 21%. Ученые предполагают, что это связано с большой концентрацией ион-радикалов в литосфере Земли, которая поразительным образом возникает на Крещение.

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А по данным института медико-биологических проблем РАН, у крещенской воды меняются показатели вязкости (они падают) и поверхностного натяжения (они растут), pH повышается. Ученые предположили, что такая вода может благотворно влиять на онкобольных. Правда, эксперименты они проводили уже не с природной водой, а искусственно очищенной.

Простые люди, в отличие от учёных, и так знали: крещенская вода — это чудо. Её связывали со светом, со святыней. "Светота идёт!" — говорили в сибирских сёлах перед Крещением. Крещенская вода славилась силой изгонять бесов. С её помощью ещё сто лет назад отличали бесноватого от душевнобольного: бесноватый при приближении к воде начинал вести себя возбуждённо, а при принятии воды впадал в буйство или же его "крутило" — начинались судороги.

Святую воду давали болящим, и она чудесным образом помогала при простудах и даже почечных коликах. "Пейте святую воду как можно чаще, — говорил знаменитый врач-хирург, святитель Лука Войно-Ясенецкий. — Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Это говорю не только как священник, но и как врач из моего опыта в медицине".

Авторы Майя Новик