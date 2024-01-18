Экстрасенс объяснила, о какой опасности предупреждает багровый рассвет перед Крещением
Экстрасенс Блэкмун: Багровый рассвет перед Крещением говорит об опасности
Экстрасенс заявила, что багровый рассвет в Крещенский сочельник предупреждает о возможной опасности. Обложка © Shutterstock
Крещенский сочельник — энергетически очень мощный день. Любые знаки, символы и природные явления могут быть предзнаменованием грядущих событий, рассказала в беседе с Лайфом экстрасенс Аделина Блэкмун. Так она прокомментировала сегодняшний ярко-алый рассвет в Москве.
Фото VK / Татьяна Ерофеева
По словам Блэкмун, багровый рассвет в любой день — не слишком хорошее предзнаменование, а в Крещенский сочельник его стоит воспринимать как предупреждение о возможной опасности. Экстрасенс не советует сегодня лишний раз выходить из дома. Кроме того, по её словам, следует быть внимательнее за рулём и не вступать в конфликты на работе.
Ссориться и ругаться с кем-то накануне Крещения вообще не стоит, даже в мыслях. Тёмные мысли и слова причинят больше вреда своему "хозяину", чем тому, на кого они направлены. В глобальном масштабе восход солнца, окрашенный в багровые тона, предвещает обострение различных конфликтов. Однако напряжение продлится недолго и после Крещения пойдёт на спад.
Помимо этого, собеседница Лайфа отметила, что сегодня следует быть внимательными не только к явлениям природы, но и к знакам. Блэкмун подчеркнула, что нужно быть осторожными, чтобы не попасть на крючок к тёмным силам. Любое предложение, которое кажется вам выгодным, но не совсем честным, лучше отклонить, так как в этот день легко "продать" душу ни за грош, оставшись в результате и без души, и без прибыли. Экстрасенс посоветовала не поднимать чужих вещей и не присваивать себе чужие заслуги, а если позволяет здоровье, то сегодня можно отказаться от еды до восхода первой звезды.
А ранее Лайф рассказывал, чем нужно заняться в Крещенский сочельник. И это не только молитва и уборка, как многие подумали.