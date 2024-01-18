Экстрасенс объяснила, о какой опасности предупреждает багровый рассвет перед Крещением

По словам Блэкмун, багровый рассвет в любой день — не слишком хорошее предзнаменование, а в Крещенский сочельник его стоит воспринимать как предупреждение о возможной опасности. Экстрасенс не советует сегодня лишний раз выходить из дома. Кроме того, по её словам, следует быть внимательнее за рулём и не вступать в конфликты на работе.

Ссориться и ругаться с кем-то накануне Крещения вообще не стоит, даже в мыслях. Тёмные мысли и слова причинят больше вреда своему "хозяину", чем тому, на кого они направлены. В глобальном масштабе восход солнца, окрашенный в багровые тона, предвещает обострение различных конфликтов. Однако напряжение продлится недолго и после Крещения пойдёт на спад.

Помимо этого, собеседница Лайфа отметила, что сегодня следует быть внимательными не только к явлениям природы, но и к знакам. Блэкмун подчеркнула, что нужно быть осторожными, чтобы не попасть на крючок к тёмным силам. Любое предложение, которое кажется вам выгодным, но не совсем честным, лучше отклонить, так как в этот день легко "продать" душу ни за грош, оставшись в результате и без души, и без прибыли. Экстрасенс посоветовала не поднимать чужих вещей и не присваивать себе чужие заслуги, а если позволяет здоровье, то сегодня можно отказаться от еды до восхода первой звезды.