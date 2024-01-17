Священник рассказал, чем стоит заняться в Крещенский сочельник

Крещенский сочельник служится по образцу Рождественского сочельника. Правильное празднование этого дня — посещение богослужения. Об этом рассказал священник Сергий Муравьёв.

Утром в Крещенский сочельник служится уникальное богослужение, так называемые Царские часы. То же самое служилось у нас и на Рождество, только в этом году Рождество выпало на воскресный день, и поэтому Царские часы перенеслись на пятницу, а не на сочельник в субботу. Сергий Муравьёв Священник

По его словам, после Царских часов служатся Изобразительные (одна из служб суточного цикла богослужений), к которым присоединяется Великая вечерня с литургией Божественной, в ходе которых читаются отрывки из Ветхого Завета. После литургии идёт великое освящение воды, тогда любой желающий может прийти и причаститься.

Сергий объяснил, что Крещенский сочельник является постным днём, в течение которого не вкушается скоромная пища. Постящиеся ограничиваются крупами, зеленью, овощами и фруктами, а также крещенской водой. Вечером же, в пять или шесть часов, проходит всенощное бдение, а после — Крещение Господне, праздник Богоявления.