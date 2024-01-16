Находитесь всегда рядом: Врач назвал родителям важные правила купания детей в проруби на Крещение

Купать ребёнка на Крещение лучше в тёплом помещении или на улице, но при определённой погоде. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов.

"Если вы решите купать своего ребёнка, то лучше всего делать это в тёплом помещении или на улице при температуре не ниже 18 градусов Цельсия", — сказал он.

Специалист рекомендует заранее начать закаливать ребёнка, для чего подойдёт, например, контрастный душ или другие процедуры. Он не рекомендует заставлять ребёнка сразу же погружаться в воду, лучше начать с обтирания тела мокрым полотенцем или обливания ног холодной водой.

Уже перед погружением ребёнок должен сделать глубокий вдох. По словам педиатра, необходимо находиться рядом и следить за состоянием несовершеннолетнего, а после купания в проруби Шахвеледов советует согреть ребёнка, быстро вытерев, одев и напоив тёплым напитком.