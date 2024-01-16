Регион

Уведомления отключены

16 января, 11:08

Находитесь всегда рядом: Врач назвал родителям важные правила купания детей в проруби на Крещение

Педиатр Шахвеледов: Детей нужно заранее закаливать перед купанием на Крещение

Купать ребёнка на Крещение лучше в тёплом помещении или на улице, но при определённой погоде. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов.

"Если вы решите купать своего ребёнка, то лучше всего делать это в тёплом помещении или на улице при температуре не ниже 18 градусов Цельсия", — сказал он.

Специалист рекомендует заранее начать закаливать ребёнка, для чего подойдёт, например, контрастный душ или другие процедуры. Он не рекомендует заставлять ребёнка сразу же погружаться в воду, лучше начать с обтирания тела мокрым полотенцем или обливания ног холодной водой.

Уже перед погружением ребёнок должен сделать глубокий вдох. По словам педиатра, необходимо находиться рядом и следить за состоянием несовершеннолетнего, а после купания в проруби Шахвеледов советует согреть ребёнка, быстро вытерев, одев и напоив тёплым напитком.

Молниеносный спазм: Врачи объяснили, для кого купание в проруби может завершиться смертью
Молниеносный спазм: Врачи объяснили, для кого купание в проруби может завершиться смертью

Ранее стало известно, сколько безопасно находиться в проруби. По словам терапевта, не более 10–15 секунд. Более того, "моржевание" противопоказано без предварительной консультации с врачом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • крещение
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров