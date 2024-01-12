Молниеносный спазм : Врачи объяснили, для кого купание в проруби может завершиться смертью

Далеко не всегда купание в проруби на Крещение будет носить целебный характер. Для некоторых категорий людей резкое погружение в ледяную воду может быть не просто опасным, но даже смертельным. Об этом заявила врач-кардиолог Александр Староверова.

Неизбежный при моржевании перепад температур губителен для людей, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы. К ним относятся гипертония, ишемическая болезнь сердца, стеноз артерий, аритмия, миокардит и некоторые другие. С такими недугами при купании велик риск молниеносного спазма сосудов.

"Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда", — поделилась Староверова с "Вечерней Москвой".

Отказаться от христианской традиции лучше и людям с болезнями дыхательных путей, а также аллергикам. К списку противопоказаний следует отнести и хронические недуги, уверена терапевт Ольга Минина.

"Стоит быть осторожным при купании детям, особенно младшего возраста, и людям, не имеющим опыта плавания", — отметила врач в интервью телеканалу "360".