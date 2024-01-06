Приметы Рождества: как привлечь удачу и что принесёт богатство Несмотря на православие, русский народ в той или иной мере вплоть до начала XX века верил в приметы. И особенно это касалось зимних праздников: Рождества, Святок и Крещения. 5 января, 21:43 ТАСС / Octagon.Media / Максим Конанков

Христианская вера и традиции народа настолько переплелись, что даже опытные учёные зачастую могли с трудом отличить традиции от примет. Например, обычай не есть в сочельник до первой звезды в народе объясняли тем, что, дескать, матушка-богородица в этот день была в трудах: у неё появился на свет сын — Христос. А значит, она не пила и не ела в этот день ничего вплоть до первой звезды, когда на свет появился божественный младенец. Лишь тогда Богоматерь вознесла Богу молитву и вкусила пищи.

Приметы на урожай

Ну конечно, и крестьяне, и бояре в старину зависели от урожая будущего года, поэтому главные приметы были погодными. Считалось, что если слой снега глубокий, то год будет богат на хлеба: рожь и пшеницу. Об этом же говорил толстый слой инея на ветвях деревьев в лесу. Но при этом ждали затяжную весну и лето, богатое на дожди. А вот крепкие морозы при ясном небе на Рождество говорили о том, что лето будет жарким.

Считалось, что если слой снега глубокий, то год будет богат на хлеба: рожь и пшеницу. Фото © Shutterstock

Если в сочельник и на Рождество небо было ясным, звёздным — ждали хороших трав, а следовательно, обилия корма для скота и хорошего приплода. Кроме того, звёздное небо обещало урожай ягод и гречихи. Чтобы узнать, какая погода будет после Петрова дня летом (12 июля), запоминали, какая погода наступает сразу после Рождества Христова.

Смотрели на луну. Если Рождество приходилось на новый месяц, то есть после новолуния растущая луна превращалась на небосклоне в тоненький серп, верили, что о богатстве в этот год можно будет лишь мечтать.

Приметы, как не сглазить богатство

Но одних примет было мало. Чтобы не сглазить удачу, крестьяне сами соблюдали целый ряд поверий и запретов. Например, верили, что если особо почтить пятницу перед Рождеством Христовым — то есть сходить в этот день в храм, отстоять службу, причаститься, не грешить, не ругаться, — то следующий год будет благополучным. Чтобы денежные дела шли хорошо, на Рождество обязательно надевали новые рубашки и сарафаны.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В Рождественский пост до самого праздника ни в коем случае не охотились, а в некоторых деревнях запрет продлевался до Крещения. Верили: если хочешь быть богатым, то зверей и птицу бить в Святки — большой грех. Особенно силён этот запрет был в сочельник (Кутью): считалось, что охотник, который в этот день уйдёт на охоту, назад не вернётся.

Приметы о гостях

Особое внимание уделялось тому, кто первым войдёт в дом вечером в сочельник. Если это был какой-то незваный гость или женщина, это предвещало болезни и неудачи в делах. Поэтому крестьяне часто брали дело в свои руки и приглашали в дом специального гостя — положайника, или полазника. Им мог быть не каждый, а лишь какой-то полезный человек, способный принести в дом добро и деньги. Встречали его, затапливая в печи особую дубовую колоду — бадняк, — заготовленную в ближайшем лесу утром в сочельник. Колоду эту обмазывали мёдом, обсыпали зерном и вечером клали в печь — на подготовленные угли.

Поэтому крестьяне часто брали дело в свои руки и приглашали в дом специального гостя — положайника, или полазника. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Положайник, войдя в дом, должен был взять в стоящей в сенях кадке горсть зерна, переступить через порог и бросить зерно в хозяев со словами: "Христос родился!" Хозяева отвечали: "Воистину родился!" — после чего предлагали гостю сесть на почётное место, но тот проходил к печи или очагу, брал кочергу и бил по горящей колоде-бадняку так, чтобы она дала как можно больше искр. При этом он желал хозяевам так же много добра, сколько искр сыплется от колоды: столько же овец, столько же мешков зерна и столько же золота. После чего все брали в руки по церковной свече, зажигали их и целовались, поздравляя друг друга с праздником Рождества. После чего хозяин тушил свечи в чашке с зерном и все принимались за трапезу.

Любопытно, что в Малороссии в качестве полазника в дом приглашали богатого еврея. Войдя в дом, он произносил всего два слова: "Дай Боже!" — после чего его поили водкой и давали с собой меру пшена и гороха. В Сербии в качестве полазника приходил католик, а в католической Польше на Рождество в качестве полазника приглашали православного.

Гадание на богатство

На замужество в Рождество гадать боялись, считали, что это верный способ накликать беду и неудачно выйти замуж. Но почему-то гадали на богатство. Например, клали перед петухом зеркало, бумагу, чашку с водой и зерно. Если петух шёл клевать зерно, считалось, что это к богатству. Вода означала болезни и пьянство, зеркало — удачу, а бумага — казённые проблемы.

На замужество в Рождество гадать боялись, считали, что это верный способ накликать беду и неудачно выйти замуж. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ходили гадать на двор. В темноте выдёргивали из стожка колос — если в колосе было полновесное зерно, верили, что к богатству. Безбедное житьё обещали полено с сучками, выдернутое наугад из поленницы, и длинная, густая шерсть овцы, которую в потёмках ловили за ногу в закутке. Если овца оказывалась с короткой шерстью, то мечтать о деньгах было бессмысленно.

Иногда гадать на богатство предлагали гостю: он должен был выбрать один из четырёх стоявших на столе приборов. Под перевёрнутыми тарелками находились деньги, хлеб, кольцо и лента. Деньги означали богатство, кольцо — замужество, хлеб — счастье, а лента — неудачу.

Авторы Майя Новик