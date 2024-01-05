Какими блюдами на Руси было принято встречать Рождество Христово На Руси в сочельник — день перед праздником — не ели до первой звезды. И дело было не только в том, что всё ещё шёл рождественский пост, но и в том, что чтили "труды" Богородицы, которая в этот день дала жизнь Спасителю рода человеческого и потому не ела до темноты. 4 января, 21:40 Самые популярные блюда в России для встречи Рождества Христова. Обложка © Shutterstock

Сочиво

В Рождество на Руси за стол садились лишь тогда, когда возвращались со всенощной или заутренней службы. Рассаживались в строгом порядке. Во главе стола садился хозяин, по правую руку от него сидели его взрослые дети, а по левую — жена, родители и младшие дети. Хозяин имел право первым отведать главное блюдо — сочиво (кутью). Это была сладкая каша на узваре — отваре из сухофруктов. Блюдо получалось всё ещё постное, но уже как бы и праздничное.

Сочиво варят для Рождества. Фото © Shutterstock

На Кубани сочиво варили из риса. В отваренный рис добавляли распаренные сухофрукты: чернослив, курагу, изюм и толчёный мак. Кашу сдабривали мёдом и дроблёными жареными орехами. В Крыму в блюдо добавляли обжаренную на сковороде муку, а в Сибири клали сладкую тыкву. Это блюдо не только ставили на стол, но и относили его родственникам, и особенно крёстным детям. Вместе с кутьёй (сочивом) им приносили и подарки.

Рождественские сырчики

Рождественские сырчики из творога. Фото © Shutterstock

Но конечно, главное застолье начиналось на следующий день, 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот праздничный день пост оставался позади, и хозяйки старались щегольнуть перед гостями разными блюдами. Кроме кутьи на столе должно было стоять двенадцать блюд: они символизировали двенадцать апостолов. И тут уж был кто во что горазд. Например, на Кавказе и на Алтае в деревнях делали рождественские сырчики. Для приготовления сырчиков необходим хороший деревенский творог, густая сметана, сахар и распаренный изюм. Все ингредиенты смешивали, из получившейся массы делали колобки и замораживали их на деревянных досках. Ели сырчики сырыми — такое старорусское мороженое.

Рождественский хлеб и козульки

На Рождество крестьянки обязательно пекли особый рождественский хлеб. В некоторых областях его разделяли на кусочки, чтобы было удобнее отламывать. В других — в него запекали монету и смотрели, кому повезёт.

Козульки — это маленькие печенюшки в форме рогатых животных. Фото © Getty Images

Из постного теста обязательно пекли козульки — маленькие печенюшки в форме рогатых животных: барашков, козликов и коровок. Иногда их называли рогульками, коровками и баранками. Это была древняя обрядовая выпечка, которая, как считали наши предки, должна была привлечь в хозяйство плодовитость скота и оградить его от болезней. Печеньем этим одаривали и колядующих детей, а уж они разносили козульки по всей деревне. Пеклись козульки и в форме ангелочков, и в форме корзинок. Они отличались тёмным тестом и контрастной глазурью.

Были и блины, но не из пшеничной муки, а более дешёвые — ржаные, полбяные и даже гороховые. Был весьма популярен пирог попадьи с творожной начинкой. Однако сладким он не был: в те времена в творог добавляли не сахар, а лук и специи. Сладкие ватрушки стали печь только в XIX веке.

А бесермяне в России пекли в сочельник сочни — тонкие лепёшки из пресной ржаной муки, в которые добавляли зёрна пшеницы, гороха или конопли. А коми-зыряне всегда пекли пряники в форме жеребёнка с санями.

Жареный кабанчик и квашенина

К Рождеству обычно приурочивали забой свиней. Убивать дичь в эти дни считалось грехом, а вот заколоть кабанчика было можно. Было этому и оправдание: считалось, что в вифлеемском хлеву свинья хрюкала и не давала спать младенцу Христу, вот и определили ей такое наказание. Поэтому главным блюдом на праздничном столе была свинина: свиные рёбрышки, домашняя колбаса, зажаренные потроха и копчёный окорок.

Главным блюдом в Рождество была свинина: рёбрышки, домашняя колбаса, зажаренные потроха, копчёный окорок или жареный кабанчик. Фото © Getty Images

Но главным украшением стола считали кабанчика, зажаренного целиком, или хотя бы поросёнка. От такого угощения не отказывались и аристократы, и даже российские самодержцы. Например, Александр III очень любил поросёнка под хреном. Каждый раз, когда посещал Москву, просил подать ему такое блюдо. Причём поросёнок должен был быть приготовлен в трактире купца Тестова.

В допетровской Руси на столе у боярина Морозова на Рождество был не только поросёнок с хреном, но и "квашенина" — холодец из свинины. А у тульского помещика XIX века Василия Левшина на столе бывало свиное лёгкое, надутое, набитое яичными желтками и так зажаренное. Были и кишки с кашей — свиные кишки, фаршированные гречневой кашей, а затем тонко порезанные и обжаренные в масле на сковороде.

Гусь с яблоками

Признаком достатка в деревне считался гусь, приготовленный с яблоками. Фото © Shutterstock

Ещё одним признаком достатка в деревне считался гусь, приготовленный с яблоками или с кислой капустой. Рождественского гуся жарили целиком — с лапами, шеей и головой. Его мариновали в соусе, а затем начиняли капустой или яблоками и жарили. Эта птица тоже была обрядовой: в древности славяне верили, что она привлекает в дом богатство. Поэтому гусей всячески украшали фруктами, перьями и даже золотили им клювы. Очевидно, что это крестьянское блюдо заменяло на столе царское блюдо — лебедей, которых готовили на Руси исключительно для князей и бояр. Сейчас хозяйки частенько заменяют гуся уткой или перепелом.

Авторы Александр Лаврентьев