Новый год как в детстве: 3 рецепта тех самых блюд из СССР к праздничному столу

Приближается празднование Нового года: хозяйки ищут рецепты блюд для торжественного меню, покупают деликатесы, думают о нарядах. А ведь современная подготовка к главному празднику года основана на традициях эпохи СССР. Мы составили подборку самых популярных и простых советских новогодних угощений за четыре шага — специально для тех, кто решил вспомнить хорошо забытое старое или узнать что-то новое.

1. Пошаговый рецепт советского оливье

Что ели в новогоднюю ночь советские люди — 3 рецепта к праздничному столу. Фото © Shutterstock

Сочные картофельные кубики, отварная морковь, нежный горошек и яйцо создают неповторимый вкус и аромат детства. Каждый раз, готовя оливье по рецепту наших мам и бабушек, мы переносимся в то время, когда деревья были большими, а родители старались устроить для нас настоящую новогоднюю сказку.

Ингредиенты: Картофель — 4 шт.

Морковь — 3 шт.

Яйцо куриное — 4 шт.

Горошек зелёный консервированный — 200 г

Огурец солёный — 4 шт.

Колбаса варёная — 200 г

Лук белый репчатый — 1 шт.

Майонез — 200 г

Соль гималайская — по вкусу

Смесь перцев — по вкусу.

Как приготовить тот самый салат оливье из детства?

Советский салат оливье: подробный рецепт из СССР. Фото © Shutterstock

Шаг № 1. Отварите яйца, картофель и морковь. Обсушите огурцы бумажным полотенцем. Консервированный горошек откиньте на дуршлаг и дайте жидкости стечь.

Шаг № 2. Нарежьте мелким кубиком яйца, картофель, морковь, огурцы и колбасу. Измельчите зелёный лук.

Шаг № 3. Соедините все ингредиенты в салатнике, тщательно перемешайте, посолите и заправьте майонезом.

Шаг № 4. Поставьте салат в холодильник на пару часов, чтобы ингредиенты пропитались соусом и все вкусы объединились. Если вы готовите блюдо заранее, добавляйте майонез непосредственно перед подачей на стол!

2. Холодец времён СССР: рецепт

Какие блюда стояли в СССР на новогоднем столе. Фото © Shutterstock

Металлические судочки с ароматным мясным холодцом занимали центральное место среди холодных закусок. Готовили блюдо за несколько дней до Нового года — нужно было удостовериться, что холодец точно застыл. В ход шло практически любое, порой не самое качественное мясо. Поэтому с холодцом подавали ядрёные соусы — хрен и горчицу. Украшать холодную закуску было не принято: вырезать фигурные кусочки из морковки и раскладывать на дне судочков зелень начали только в 90-х.

Ингредиенты: Уши свиные — 350 г

Ножки свиные — 770 г

Говядина — 450 г

Чеснок — 25 г

Морковь — 150 г

Лук репчатый — 150 г

Лист лавровый — 3 шт.

Перец горошком — 2 г

Соль — 15 г

Вода — 3 л.

Как приготовить советский холодец

Рецепт холодца, словно его приготовила бабушка во времена Советского Союза. Фото © Shutterstock

Шаг № 1. Положите в холодную воду свиные уши и ножки, поставьте кастрюлю на огонь. Для варки лучше взять самую большую ёмкость. Объём воды должен составлять 3 л. Варите четыре часа на медленном огне, снимая пену.

Шаг № 2. По истечении указанного времени положите говядину. Варите ещё один час, затем добавьте репчатый лук и морковь целиком. Варите ещё один час.

Шаг № 3. За 20 минут до готовности добавьте в отвар чёрный перец и лавровый лист. Выключите нагрев и добавьте соль. Процедите бульон и отставьте в сторону.

Шаг № 4. Мелко нарежьте мякоть свинины и говядины, разложите по неглубоким формам, добавьте сверху чеснок и залейте бульоном. На застывание потребуется 6–12 часов. Подавайте холодец, нарезая на порционные кусочки.

3. Селёдка под советской шубой: подробный рецепт

Новогоднее меню СССР — вспоминаем классические рецепты. Фото © Shutterstock

Да-да, тот самый слоёный салат из свеклы, моркови, картофеля и майонеза, имеющий не только яркий вкус, но и неповторимый вид. Красивая "шуба" является чуть ли ни главным украшением новогоднего стола, которая создаёт ощущение праздника.

Ингредиенты: Картофель — 4 шт.

Сельдь свежая — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Яблоко — 2 шт.

Лук белый репчатый — 2 шт.

Орех грецкий — 200 г

Майонез — по вкусу.

Как приготовить селёдку под шубой по-советски

Секретный рецепт времён СССР, как тогда готовили сельдь под шубой. Фото © Shutterstock

Шаг № 1. Отварите овощи и яйца. Филе селёдки нарежьте средними кубиками, лук измельчите, а овощи натрите на крупной тёрке.

Шаг № 2. Яичные белки отделите от желтков и также натрите на крупной тёрке. На дно салатника положите лук, сверху селёдку и смажьте всё майонезом.

Шаг № 3. ​​Затем выложите слой тёртой моркови, немного посолите и вновь смажьте майонезом. Далее выложите слой тёртого картофеля и майонеза. Сверху выложите тёртые белки, посолите и смажьте майонезом.