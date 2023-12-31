Новый год как в детстве: 3 рецепта тех самых блюд из СССР к праздничному столу
Разве можно забыть запах того самого утра, когда мама режет праздничную картошку для салата, под ёлкой лежит подарок, а в руке конфета "Косолапый мишка". Возвращаемся в гастрономическое прошлое — пристегните ремни!
Приближается празднование Нового года: хозяйки ищут рецепты блюд для торжественного меню, покупают деликатесы, думают о нарядах. А ведь современная подготовка к главному празднику года основана на традициях эпохи СССР. Мы составили подборку самых популярных и простых советских новогодних угощений за четыре шага — специально для тех, кто решил вспомнить хорошо забытое старое или узнать что-то новое.
1. Пошаговый рецепт советского оливье
Что ели в новогоднюю ночь советские люди — 3 рецепта к праздничному столу. Фото © Shutterstock
Сочные картофельные кубики, отварная морковь, нежный горошек и яйцо создают неповторимый вкус и аромат детства. Каждый раз, готовя оливье по рецепту наших мам и бабушек, мы переносимся в то время, когда деревья были большими, а родители старались устроить для нас настоящую новогоднюю сказку.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 3 шт.
- Яйцо куриное — 4 шт.
- Горошек зелёный консервированный — 200 г
- Огурец солёный — 4 шт.
- Колбаса варёная — 200 г
- Лук белый репчатый — 1 шт.
- Майонез — 200 г
- Соль гималайская — по вкусу
- Смесь перцев — по вкусу.
Как приготовить тот самый салат оливье из детства?
Советский салат оливье: подробный рецепт из СССР. Фото © Shutterstock
Шаг № 1. Отварите яйца, картофель и морковь. Обсушите огурцы бумажным полотенцем. Консервированный горошек откиньте на дуршлаг и дайте жидкости стечь.
Шаг № 2. Нарежьте мелким кубиком яйца, картофель, морковь, огурцы и колбасу. Измельчите зелёный лук.
Шаг № 3. Соедините все ингредиенты в салатнике, тщательно перемешайте, посолите и заправьте майонезом.
Шаг № 4. Поставьте салат в холодильник на пару часов, чтобы ингредиенты пропитались соусом и все вкусы объединились. Если вы готовите блюдо заранее, добавляйте майонез непосредственно перед подачей на стол!
2. Холодец времён СССР: рецепт
Какие блюда стояли в СССР на новогоднем столе. Фото © Shutterstock
Металлические судочки с ароматным мясным холодцом занимали центральное место среди холодных закусок. Готовили блюдо за несколько дней до Нового года — нужно было удостовериться, что холодец точно застыл. В ход шло практически любое, порой не самое качественное мясо. Поэтому с холодцом подавали ядрёные соусы — хрен и горчицу. Украшать холодную закуску было не принято: вырезать фигурные кусочки из морковки и раскладывать на дне судочков зелень начали только в 90-х.
Ингредиенты:
- Уши свиные — 350 г
- Ножки свиные — 770 г
- Говядина — 450 г
- Чеснок — 25 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 150 г
- Лист лавровый — 3 шт.
- Перец горошком — 2 г
- Соль — 15 г
- Вода — 3 л.
Как приготовить советский холодец
Рецепт холодца, словно его приготовила бабушка во времена Советского Союза. Фото © Shutterstock
Шаг № 1. Положите в холодную воду свиные уши и ножки, поставьте кастрюлю на огонь. Для варки лучше взять самую большую ёмкость. Объём воды должен составлять 3 л. Варите четыре часа на медленном огне, снимая пену.
Шаг № 2. По истечении указанного времени положите говядину. Варите ещё один час, затем добавьте репчатый лук и морковь целиком. Варите ещё один час.
Шаг № 3. За 20 минут до готовности добавьте в отвар чёрный перец и лавровый лист. Выключите нагрев и добавьте соль. Процедите бульон и отставьте в сторону.
Шаг № 4. Мелко нарежьте мякоть свинины и говядины, разложите по неглубоким формам, добавьте сверху чеснок и залейте бульоном. На застывание потребуется 6–12 часов. Подавайте холодец, нарезая на порционные кусочки.
3. Селёдка под советской шубой: подробный рецепт
Новогоднее меню СССР — вспоминаем классические рецепты. Фото © Shutterstock
Да-да, тот самый слоёный салат из свеклы, моркови, картофеля и майонеза, имеющий не только яркий вкус, но и неповторимый вид. Красивая "шуба" является чуть ли ни главным украшением новогоднего стола, которая создаёт ощущение праздника.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.
- Сельдь свежая — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Яблоко — 2 шт.
- Лук белый репчатый — 2 шт.
- Орех грецкий — 200 г
- Майонез — по вкусу.
Как приготовить селёдку под шубой по-советски
Секретный рецепт времён СССР, как тогда готовили сельдь под шубой. Фото © Shutterstock
Шаг № 1. Отварите овощи и яйца. Филе селёдки нарежьте средними кубиками, лук измельчите, а овощи натрите на крупной тёрке.
Шаг № 2. Яичные белки отделите от желтков и также натрите на крупной тёрке. На дно салатника положите лук, сверху селёдку и смажьте всё майонезом.
Шаг № 3. Затем выложите слой тёртой моркови, немного посолите и вновь смажьте майонезом. Далее выложите слой тёртого картофеля и майонеза. Сверху выложите тёртые белки, посолите и смажьте майонезом.
Шаг № 4. Завершает салат слой свеклы и майонеза. Вы можете оставить верхушку с ярким слоем свеклы или же покрыть его тёртыми желтками.
ТАСС / Валерий Христофоров