10 трогательных историй от наших соотечественников, после которых вы поверите в любовь

Не все верят в любовь, а очень зря! Должно быть, им просто не повезло встретить ту или того самого! Собрали 10 историй от наших соотечественников, которые доказывают, что любовь способна преодолеть любые преграды и сделать нас по-настоящему счастливыми! Внимание: перед прочтением приготовьте платочки, чтобы вытирать слёзы.

"Когда мне было 17 лет, я встречалась с парнем со школы, тогда только вышел фильм "Бумер". Мы с парнем поспорили, что, если мы расстанемся и к 30 годам он купит себе такую "бэху", как в фильме, где бы я ни была и с кем, я выйду за него замуж. Мы расстались с ним спустя пару лет. Прошло больше 10 лет. Вчера пришла домой с работы, сижу, ужинаю, слышу знакомую мелодию из фильма, выхожу на балкон, а там он — на бумере, с цветами и кольцом. Через два месяца свадьба!" — Подслушано.

Истории о настоящей любви, от которых хочется плакать. Фото © Shutterstock

"Любовь — это когда твоя половинка после аварии впала в кому на два месяца, а ты приходишь каждый день к ней в надежде, что она очнётся. Любовь — это когда она очнулась, потеряв память, а ты сидишь рядом с ней, вспоминая её прошлое, показывая фотографии. Сейчас она сама начинает многое вспоминать. В мае я сделаю ей предложение! Верьте в любовь: она всесильна!" — Подслушано.

"Прочитал как-то, что если ущипнуть девушку за попу в метро, то одна из 100 станет вашей женой. Решил попробовать. Ущипнул, девушка повернулась и сказала: "Не могу я так сразу! Давайте сначала хоть на свидание сходим?" Уже два года вместе", — Подслушано.

"Моя жена проходит курс химиотерапии. Чтобы поддержать её, побрился налысо. Друзья, увидев меня лысым, сделали вид, что даже не заметили этого. На следующий день они все (пять человек) были тоже побриты налысо. Собрались все вместе, купили цветы, шары. На шарах написали маркером фразы типа "ты самая красивая", "ты прекрасна" и прочее. Пришли к жене. Когда она увидела нас, начала плакать, и я успокаивал её весь вечер. Люблю её до безумия, и пусть она знает, что, как бы она ни выглядела, она для меня самая прекрасная и удивительная девушка на свете", — Подслушано.

10 историй, которые вдохнут любовь в вашу жизнь. Фото © Shutterstock

"Сел в автобус у окна, а на следующей подсела она. Самая красивая, желанная девушка в моей жизни. Она почувствовала, по-видимому, что я неотрывно на неё смотрю, и улыбнулась мне. В этот момент я понял, как люди влюбляются: неожиданно, прекрасно и волнительно, разумеется, безвозвратно. Я оцепенел и ничего не мог сказать. А тут остановка, она встаёт, уходит. Без задней мысли встаю и иду за ней до самого дома. Она поворачивает ключ в замке и спрашивает: "Ну что стоишь? Проходи!" Четыре ребёнка, 29 лет вместе", — Подслушано.

"На три года отношений мне подарили носки, НОСКИ! Самые обычные дешёвые носки! Когда я с подозрительным лицом вскрывала "подарок", из одного что-то вывалилось и поскакало под диван. Сдерживая праведный гнев, полезла за ним, а там, припорошённое пылью, лежит красивое обручальное кольцо! Вылезаю, смотрю, а это чудо стоит на коленях с блаженной улыбкой и говорит: "Добби хочет иметь хозяина!" И смех, и слёзы", — Подслушано.

"Мой дед любит разыгрывать бабушку. Как-то они ковыряются в огороде, а он звонит с мобильного на домашний, она как угорелая бежит через весь огород ответить: "Алё-алё!" А он ей в ответ: "Я люблю тебя!" Им по 73, горжусь ими", — Подслушано.

10 историй о любви, которые подтверждают, что чудеса возможны. Фото © Shutterstock

"Когда попала в больницу, попросила мужа принести мне всё необходимое из косметички. Он разложил мою косметику на листе бумаги, подписал цифры, сделал фото и прислал с вопросом: "Что из этого тебе привезти, малыш?" В тот момент я впервые улыбнулась перед операцией и поняла, что люблю его ещё больше", — Подслушано.

"Перед уходом на работу целую её, придя с работы, тоже без поцелуя не разуваюсь. Обнимаю её, дарю без повода цветы, подарки. По несколько раз на дню говорю, что я её люблю. Бывает, просто пойдём делать чай и стоим, обнимаемся несколько минут. Нет, не букетно-конфетный период, мы вместе живём почти четыре года. А мне по-прежнему её мало. Когда у меня что-нибудь не ладится, я просто вспоминаю о ней — я выиграл главный приз по жизни, я самый богатый в мире, как я могу жаловаться? И всё сразу хорошо", — Подслушано.

Романтические истории, которые заставят вас поверить в силу любви. Фото © Freepik

"Парень раз в неделю хвалится, что почистил для меня лестницу. Ну, думаю, лестница и лестница, три ступеньки к дому, да и сам же ходит. А потом оказалось, что он чистит от наледи просто огроменную лестницу с моста, по которой я хожу с работы. Боится, что могу упасть, у меня и так проблемы со спиной. Чуть не расплакалась…" — Подслушано.