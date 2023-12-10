10 смешных фото, глядя на которые любой скажет: "Бабушки такие бабушки"

"Бабуля впервые играет в VR-шлеме. В какое время мы живём!" — Politikz.

Фото © Imgur / Politikz

"Нашёл это фото на камере бабушки после её круиза", — yes_no_yes_yes_yes.

Фото © Reddit / yes_no_yes_yes_yes

"Бабулю укусил пеликан... И она его отчитала!" — Schnarf_Shnarf.

Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf

"Когда доверили бабушке декорировать рождественский стол!" — Lemonlaksen.

Фото © Reddit / Lemonlaksen

"Моя бабуля просто круть!" — ambrizlove.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ambrizlove

"Бабушка учится пользоваться фотошопом. Вот что она сделала!" — TheSkewerBrewer.

Фото © Reddit / TheSkewerBrewer

"Вот что бывает, когда приезжаешь в гости к бабушке", — SlamDunkZil.

Фото © Reddit / SlamDunkZil

"Ничего необычного, просто моя 90-летняя бабушка играет в пив-понг", — boyyyer.

Фото © Reddit / boyyyer

"Самая странная вечеринка, на которой я была. Счастливого 80-летия, бабуля", — weese.

Фото © Reddit / weese

"Бабушка подарила мне рукодельный жилет на выход. Это просто... Великолепно!" — пользователь Reddit.