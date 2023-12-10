10 смешных фото, глядя на которые любой скажет: "Бабушки такие бабушки"
Бабушки — это какая-то отдельная категория людей! Со своими приколами и особенностями. Собрали 10 смешных фотографий, которые описывают наших любимых старушек на сто процентов!
"Бабуля впервые играет в VR-шлеме. В какое время мы живём!" — Politikz.
Фото © Imgur / Politikz
"Нашёл это фото на камере бабушки после её круиза", — yes_no_yes_yes_yes.
Фото © Reddit / yes_no_yes_yes_yes
"Бабулю укусил пеликан... И она его отчитала!" — Schnarf_Shnarf.
Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf
"Когда доверили бабушке декорировать рождественский стол!" — Lemonlaksen.
Фото © Reddit / Lemonlaksen
"Моя бабуля просто круть!" — ambrizlove.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ambrizlove
"Бабушка учится пользоваться фотошопом. Вот что она сделала!" — TheSkewerBrewer.
Фото © Reddit / TheSkewerBrewer
"Вот что бывает, когда приезжаешь в гости к бабушке", — SlamDunkZil.
Фото © Reddit / SlamDunkZil
"Ничего необычного, просто моя 90-летняя бабушка играет в пив-понг", — boyyyer.
Фото © Reddit / boyyyer
"Самая странная вечеринка, на которой я была. Счастливого 80-летия, бабуля", — weese.
Фото © Reddit / weese
"Бабушка подарила мне рукодельный жилет на выход. Это просто... Великолепно!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
Reddit / boyyyer / yes_no_yes_yes_yes