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10 декабря, 10:00

10 смешных фото, глядя на которые любой скажет: "Бабушки такие бабушки"

Бабушки — это какая-то отдельная категория людей! Со своими приколами и особенностями. Собрали 10 смешных фотографий, которые описывают наших любимых старушек на сто процентов!

"Бабуля впервые играет в VR-шлеме. В какое время мы живём!" Politikz.

Фото © Imgur / Politikz

Фото © Imgur / Politikz

"Нашёл это фото на камере бабушки после её круиза", — yes_no_yes_yes_yes.

Фото © Reddit / yes_no_yes_yes_yes

Фото © Reddit / yes_no_yes_yes_yes

"Бабулю укусил пеликан... И она его отчитала!" Schnarf_Shnarf.

Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf

Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf

"Когда доверили бабушке декорировать рождественский стол!" Lemonlaksen.

Фото © Reddit / Lemonlaksen

Фото © Reddit / Lemonlaksen

"Моя бабуля просто круть!" ambrizlove.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ambrizlove

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ambrizlove

"Бабушка учится пользоваться фотошопом. Вот что она сделала!" TheSkewerBrewer.

Фото © Reddit / TheSkewerBrewer

Фото © Reddit / TheSkewerBrewer

"Вот что бывает, когда приезжаешь в гости к бабушке", — SlamDunkZil.

Фото © Reddit / SlamDunkZil

Фото © Reddit / SlamDunkZil

"Ничего необычного, просто моя 90-летняя бабушка играет в пив-понг", — boyyyer.

Фото © Reddit / boyyyer

Фото © Reddit / boyyyer

"Самая странная вечеринка, на которой я была. Счастливого 80-летия, бабуля", — weese.

Фото © Reddit / weese

Фото © Reddit / weese

"Бабушка подарила мне рукодельный жилет на выход. Это просто... Великолепно!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

5 волшебных фраз, которые говорят только лучшие в мире бабушки

5 волшебных фраз, которые говорят только лучшие в мире бабушки

Обложка ©

Reddit / boyyyer / yes_no_yes_yes_yes

Сергей Трофимов
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